Mara Venier rivoluziona Domenica In (in stile Amici), il retroscena sul nuovo format: come sarà la prossima edizione Tra le novità della stagione 2026/27 anche un talent che andrà in scena durante le puntate del daytime domenicale di Rai 1: tutti i dettagl

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Domenica In cambia faccia. La prossima edizione del programma di punta del daytime domenicale di Rai 1, infatti, sarà guidata ancora una volta da Mara Venier (alla sua nona edizione consecutiva, la 18esima complessiva), ma non per questo mancheranno le novità. Come già anticipato più volta dalla conduttrice, infatti, il pomeriggio della domenica Rai verrà rivoluzionato e, stando alle ultime voci, all’interno del format potrebbe andare in scena anche una sorta di talent show. Scopriamo tutti i dettagli.

Domenica In, la novità del talent: come cambia il programma

La prossima edizione di Domenica In si prepara a inaugurare una fase di profondo rinnovamento. Lo storico contenitore domenicale di Rai 1 – come detto – verrà condotto nuovamente da Mara Venier, tornata sui suoi passi dopo il presunto addio e l’ennesimo ripensamento. Con buona parte del cast confermato (Tommaso Cerno ed Ezio Miccio torneranno, a contrario di Teo Mammucari dopo le tensioni delle ultime puntate), la conduttrice veneta ha però svelato che il format del programma verrà rivisto e verranno introdotte numerose novità. Tra le nuove ‘rubriche’ ci sarà un collegamento una famiglia italiana durante il pranzo domenicale, entrando simbolicamente nelle case degli spettatori, ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, verrà introdotto anche uno spazio dedicato ai giovani talenti. Come riportato dal blog Tv italiana "ogni puntata offrirà a un artista under 29 la possibilità di esibirsi e godere della visibilità delle telecamere di Rai 1", trasformando il programma in una sorta di talent. Si parla dunque di un nuovo palcoscenico dedicato non soltanto a cantanti, ma anche ballerini, comici, performer e altri interpreti che potranno candidarsi per conquistare il pubblico del pomeriggio domenicale: "Via libera a cantanti, ballerini, comici e performer di ogni tipo che proveranno a dare fiato ad una liturgia composta dalle interviste di Mara Venier e dai dibattiti sulle notizie di cronaca selezionate da Tommaso Cerno".

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Mara Venier sfida Maria De Filippi? La ‘nuova’ battaglia del weekend

L’obiettivo di Mara Venier e Domenica In sembra essere insomma quello di rendere il programma più ricco e soprattutto dinamico, alternando le ormai celebri interviste della conduttrice con momenti di vera e propria performance. Il talent show rappresenta soltanto uno dei tasselli del nuovo progetto editoriale, ma anche una bella ‘sfida’ da lanciare alla concorrenza di Maria De Filippi, che da anni battaglia con ‘zia Mara’ nel pomeriggio degli ascolti della domenica al timone del talent per eccellenza, Amici, in onda su Canale 5.

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