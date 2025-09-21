Mara Venier, l’omaggio strappalacrime a Pippo Baudo: "Già ci manchi, grazie per avermi voluto bene” A poche ore dal debutto della nuova stagione, la conduttrice Rai ha salutato il collega scomparso con un dolcissimo post su Instagram. Ecco tutti i particolari.

La nuova stagione di Domenica In parte oggi, 21 settembre, con un carico di emozioni davvero unico. Per Mara Venier, storica padrona di casa del contenitore pomeridiano di Rai 1, questa avventura si apre con sentimenti contrastanti: da un lato l’entusiasmo per il ritorno in diretta e dall’altro una commozione impossibile da nascondere, legata al ricordo dell’amico e collega Pippo Baudo. E proprio in queste ore, la conduttrice ha voluto omaggiare il presentatore scomparso con un tenero post condiviso online. Che ha scatenato la commozione dei fan e un’ondata di supporto via social. Vediamo tutti i dettagli qui sotto.

Mara Venier, l’omaggio social a Pippo Baudo prima di Domenica In

Nel giorno dell’atteso ritorno in onda con Domenica In, Mara Venier non ha saputo trattenere la commozione, e ha affidato ai social un pensiero tenerissimo per l’amico scomparso. Nella foto postata sul suo profilo Instagram, vediamo la conduttrice abbracciare Pippo Baudo nel giorno delle nozze con Nicola Carraro. Uno scatto di una dolcezza disarmante, a cui Mara ha voluto aggiungere anche una didascalia, decisamente strappalacrime.

"Pippo mio", ha scritto Mara, "oggi inizia Domenica In e questa puntata sarà dedicata a te. Già ci manchi. Questa foto fatta il giorno del mio matrimonio con Nicola dice tutto…Grazie per avermi voluto bene". Tra i commenti, tantissimi quelli positivi e di supporto per la presentatrice, con l’incursione anche di vip e colleghi come Flavia Vento e Alberto Matano (che ha lasciato un cuore rosso sotto il post di Mara). E nonostante avesse più volte annunciato l’addio alla trasmissione, la Venier si appresta a tornare in scena anche quest’anno, forse per l’ultima volta. Per celebrare non solo i 50 anni del programma, ma anche il ricordo di un collega che ha fatto la storia della tv.

Come cambia Domenica In quest’anno

A rendere ancora più speciale questa edizione di Domenica In saranno, come già anticipato, alcuni cambiamenti nella formula e nella sostanza del programma. Mara Venier sarà infatti affiancata da tre co-conduttori d’eccezione – Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio – pronti ad animare lo studio e a portare nuove energie nel pomeriggio domenicale di Rai 1. Con la padrona di casa che per la prima volta si defilerà, accontentandosi di un ruolo da comprimaria.

Il debutto odierno si preannuncia quindi come un appuntamento intenso, tra lacrime e sorrisi, ricordi e nuove sfide televisive. Sarà difficile trattenere l’emozione, per la conduttrice e tutti quelli che hanno amato – e amano ancora – il grande Pippo Baudo. Ma mettere in piedi uno spettacolo di alto livello, oggi, potrebbe essere davvero il modo migliore per omaggiare chi ha passato la sua vita al servizio della Rai.

