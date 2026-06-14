Mara Venier musa di Ozpetek: Nella gioia e nel dolore sarà il secondo film con il celebre regista e la star di Imma Tataranni La conduttrice di Domenica In avrà un ruolo ritagliato su misura per il suo secondo film dopo Diamanti, grande successo del 2024

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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Squadra che vince, non si cambia. Un detto che Ferzan Özpetek sembra aver fatto suo, perchè nel cast di Nella gioia e nel dolore ci sarà molto di Diamanti, successo del 2024, tra cui il ritorno di Mara Venier, alla sua seconda collaborazione con il regista turco-italiano. Assieme a lei torneranno anche Vanessa Scalera, Luca Argentero e Geppi Cucciari, ma ci saranno anche diverse new entry come l’attore spagnolo Miguel Ángel Silvestre. Nella gioia e nel dolore è in programma per Natale 2026.

Mara Venier nel cast del nuovo film di Ferzan Özpetek

Dopo il grande successo riscontrato con Diamanti, Mara Venier torna per il nuovo film di Ferzan Özpetek, col regista che ha ritagliato un ruolo su misura per lei. Cammeo speciale per Amanda Lear, che coronerà il sogno di essere diretta dal cineasta turco-italiano. Il film narrerà la storia di una diva del cinema, di un gruppo di amici e del peso dei ricordi. Un racconto che attraversa il tempo e celebra la forza dell’amore e dell’amicizia, legami capaci di sopravvivere alle distanze, alle perdite e ai cambiamenti, continuando a esistere tra felicità, nostalgia e dolore.

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La sceneggiatura è firmata da Ferzan Ozpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri. In questi giorni avranno inizio le riprese, con la data di uscita fissata per Natale 2026.

Il cast del nuovo film di Özpetek, tra ritorni e volti nuovi

Dopo il grande successo di Diamanti, che ha registrato oltre 2,4 milioni di spettatori in Italia ed è stato distribuito in più di 100 Paesi nel mondo, il nuovo progetto di Ferzan Özpetek vede il ritorno di diverse collaborazioni, come quelle con Vanessa Scalera, Luca Argentero e Geppi Cucciari. Un modo per mantenere quell’equilibrio tra leggerezza e profondità che da sempre caratterizza il cinema del regista. Ma sarà anche l’occasione per il regista turco-italiano di esplorare alcuni volti nuovi, come quello del famoso attore spagnolo Miguel Ángel Silvestre, ma anche di Sabrina Ferilli, alla sua prima volta in un’opera di Özpetek. Completano il cast Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti.

Nella gioia e nel dolore è prodotto da Marco Belardi Production, Faros Film, A1 Picture e Vision Distribution, in collaborazione con Sky. La distribuzione in Italia e nel mondo è affidata a Vision Distribution. Vi ricordiamo che la data di uscita di Nella gioia e nel dolore è fissata per Natale 2026. Per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardo al prossimo film di Ferzan Özpetek rimanete sintonizzati su queste pagine.

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