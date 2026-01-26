Mara Venier, l’omaggio a Sanremo fa esplodere la bufera sui social: “Domenica INPS” Nuova divertente puntata di Domenica In in onda il 25 gennaio. Mara Venier omaggia Sanremo con ospiti e brani del passato scatenando reazioni al veleno sul web

Popolare talk show del fine settimana, Domenica In emoziona e fa parlare di se grazie alle interviste ai tanti ospiti invitati da Mara Venier e, spesso e volentieri, per i siparietti divertenti che si creano nel corso della puntata. Come da previsione, anche l’ultimo appuntamento in onda nel pomeriggio del 25 gennaio su Rai 1 (QUI il recap completo), ha scatenato reazioni, su tutte quelle scoppiate sui social. Il popolo del web si è soffermato su uno dei temi principali affrontati dalla padrona di casa, ovvero il Festival di Sanremo, argomento approfondito attraverso ospiti e aneddoti del passato. Proprio questi ospiti sono stati oggetto dei commenti senza freni. Scopriamo cosa è successo.

Domenica In, l’omaggio di Mara Venier a Sanremo infiamma il web

La Zia Mara dedica l’apertura di Domenica In a Sanremo e, visto l’avvicinarsi del Festival che andrà in onda dal prossimo 24 al 28 febbraio, inizia invitando nel suo salotto diversi cantanti di generazioni passate come Mal, Iva Zanicchi, passando per i Dick Dick, Bobby Solo e Maurizio Vandelli. Tutti personaggi di rilievo, ma non di certo di attualità, infatti, stiamo parlando di interpreti che hanno raggiunto la fama massima negli anni a cavallo tra i 60 e gli 80.

Tra medley del passato e aneddoti datati, la puntata scorre, ma le tastiere degli haters cominciano ad infuocarsi e scattano i commenti velenosi all’indirizzo dello show: "Solo vecchi a Domenica In", "Villa arzilla", "Un RSA e paghiamo pure il canone" commentano alcuni utenti. Qualcuno va sul pesante e invoca i giovani: "Ogni anno prima di Sanremo sempre la stessa solfa. Va bene la storia della musica ma ogni tanto qualcosa di nuovo!", "Basta !!! Viva i giovani!!". Le esibizioni dei successi del passato pungono e qualcuno non riesce proprio a trattenersi: "Trasmissione vecchia e noiosa", e ancora "Domenica INPS".

Non tutti, però, decidono di commentare per mandare frecciatine al talk di Mara Venier, infatti, qualcuno prende le parti della conduttrice e dei suoi ospiti: "Ad averne adesso di cantanti così", "Chiamatela pure Domenica Inps, ma a me piace riascoltare questi pezzi", "Mi piacciono questi brani, mi ricordano mia mamma, grazie". Poi c’è qualcuno che va oltre la musica e ci tiene a sottolinearlo: "Quando ci sono questi personaggi a parlare, io mi fermo e ascolto, quando ci sono i tatuati di adesso come si fa ad ascoltare?", "Complimenti a Mara, c’è il meglio della musica italiana".

