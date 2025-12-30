Mara Venier in ospedale, il video che allarma i fan: “Finiamo l’anno così”, cosa è successo e come sta La conduttrice si sarebbe sottoposta all’ennesimo intervento all’occhio (l’ultima operazione risaliva al mese scorso): il messaggio sui social e come sta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Mara Venier torna in ospedale. La conduttrice veneziana, infatti, ha condiviso sui social un video direttamente dal lettino dopo l’ennesimo intervento all’occhio. L’ultima operazione risaliva al mese scorso ma, a quanto pare, i problemi non sono finiti per il volto simbolo di Domenica In. Scopriamo cos’è successo e come sta.

Mara Venier, il videomessaggio in ospedale: come sta

"E finiamo l’anno così… finiamo l’anno così" ha raccontato una sconsolata Mara Venier sui social. In un video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram, infatti, la conduttrice di Domenica In si è mostrata in ospedale, dove si è presumibilmente sottoposta all’ennesimo intervento all’occhio. Sul lettino si può infatti vedere ‘zia Mara’ con una protezione di plastica trasparente sull’occhio sinistro augurare con un tono dolceamaro un buon anno a tutti i suoi fan: "Buon anno a tutti, buon anno a tutti". Una vigilia di Capodanno insomma tutt’altro che ideale per Mara Venier, costretta a letto da nuovi problemi all’occhio: "Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno" ha ironizzato la conduttrice, rassicurando comunque il pubblico circa le sue condizioni.

La malattia di Mara Venier: cos’ha, i problemi all’occhio

Colpita dall’ennesima complicazione all’occhio, Mara Venier ha deciso di affidarsi nuovamente alle sapienti mani e conoscenze del dottor Cusumano, taggato sui social nella storia direttamente dall’ospedale. L’ultima operazione – come detto – risaliva allo scorso 9 novembre, quando in diretta a Domenica In ‘zia Mara’ aveva anticipato di doversi sottoporre a un intervento subito dopo la puntata in onda nel pomeriggio di Rai 1: "Oggi è un po’ difficile per me, meglio che lo dica subito. Ho un problema alla mia maculopatia. Finita Domenica In vado a fare l’intervento" spiegò la conduttrice. Mara Venier convive infatti da tempo con una forma di maculopatia, malattia che colpisce la zona centrale della retina, causando una progressiva perdita della visione centrale nitida e della messa a fuoco. "È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma" aveva raccontato la conduttrice veneziana, che già lo scorso mese aveva ringraziato il professor Cusumano per l’operazione.

