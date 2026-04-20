Mara Venier, il futuro dopo Domenica In passa dalla (super) proposta di Discovery: lo zampino di Maria De Filippi Tra un contratto non esclusivo, l’ipotesi Nove e un possibile asse con De Filippi, il futuro della conduttrice apre scenari che fino a pochi anni fa sembravano impossibili.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il futuro di Mara Venier, per la prima volta dopo anni, non è più un rituale fatto di annunci e smentite, ma una prospettiva che inizia a prendere forma tra strategie editoriali, riflessioni personali e movimenti di mercato. Nel giugno del 2018, pochi giorni prima di annunciare il suo ennesimo ritorno a Domenica In, la conduttrice aveva rivelato in un’intervista una frase che ora assume un peso diverso: "Avevo anche una bellissima offerta da Discovery, che mi piaceva molto e probabilmente avrei fatto quella. Ma non è detto che in futuro…". Oggi quella stessa porta torna al centro delle conversazioni, soprattutto alla luce dei recenti legami della Venier con il programma di Fazio, ospitato dalla stessa rete.

Mara Venier post Domenica In: le indiscrezioni e lo scenario Discovery

Secondo quanto riportato da TvBlog nel retroscena successivo alle prime voci circolate negli ambienti televisivi, l’ipotesi di un approdo a Discovery Italia non sarebbe più soltanto una suggestione. Si parla del Nove come possibile destinazione, di un dialogo aperto e di una formula contrattuale non esclusiva che consentirebbe una gestione molto diversa rispetto agli impegni totalizzanti del passato, con un percorso ragionato, costruito attorno a tempi e desideri nuovi.

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L’ultima stagione a Domenica In

Mara Venier ha confermato che questa sarà la sua ultima stagione alla guida di Domenica In. "Quest’anno non lo dico neanche ", ha dichiarato nel corso di un recente podcast, quasi a voler interrompere quella consuetudine di addii annunciati e poi rientrati che ha accompagnato diverse stagioni della sua carriera. Stavolta, però, il tono sembra diverso: più consapevole. Il pomeriggio domenicale è uno degli spazi più simbolici della televisione italiana, un luogo dove l’abitudine si intreccia con l’affetto del pubblico e con una ritualità che dura da decenni. Domenica In non è soltanto un contenitore: M una presenza costante nelle case degli italiani.

Perché Discovery: l’offerta vantaggiosa senza esclusività

Negli ultimi anni Discovery ha costruito una strategia precisa: attrarre figure fortemente identitarie della televisione generalista e offrire loro spazi nuovi, meno rigidi, più modellabili. L’operazione più evidente è stata quella di Che tempo che fa, trasferimento che ha dimostrato come un brand televisivo consolidato possa reggere anche su una rete diversa, mantenendo pubblico e riconoscibilità. In questo contesto, l’arrivo di Mara Venier rappresenterebbe un’operazione di peso strategico, capace di rafforzare il Nove in una fascia ancora contendibile come quella della domenica pomeriggio. Portare con sé un pubblico fidelizzato, un linguaggio familiare e una cifra riconoscibile significherebbe impiantare un marchio fortissimo in un territorio televisivo che cerca nuove identità.

La formula sarebbe molto allettante: una collaborazione non esclusiva potrebbe essere stata messa in tavolo. Dopo diciassette edizioni di Domenica In, l’idea non sarebbe quella di replicare un impegno settimanale di tre ore per otto mesi, ma di costruire un progetto su misura, più compatto, più selettivo. Un contenitore scelto, calibrato sulle sue esigenze, in cui la presenza diventi qualità e non quantità. La possibilità di collaborare senza vincoli assoluti rappresenterebbe una svolta significativa, soprattutto in una fase della carriera in cui il controllo creativo conta più della continuità forzata.

Lo zampino di Maria De Filippi e il legame con Discovery

A rendere lo scenario ancora più interessante è il possibile coinvolgimento di Maria De Filippi. Le due si conoscono da decenni e hanno condiviso esperienze professionali in più occasioni. La casa di produzione di proprietà della padrona di casa di Amici, Fascino, sarebbe in interlocuzione con Discovery per sviluppare progetti off-Mediaset, e l’idea di una collaborazione, anche non continuativa, aggiunge un ulteriore livello di appetibilità all’ipotesi. Un eventuale format che le vedesse lavorare insieme rappresenterebbe un’operazione di enorme richiamo, capace di spostare equilibri e accendere l’attenzione del mercato pubblicitario e del pubblico generalista. Non ci sono conferme ufficiali, ma il solo fatto che questo scenario venga considerato racconta molto del momento di transizione del panorama televisivo italiano.

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