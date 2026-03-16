Mara Venier furiosa contro Teo Mammucari: “O me o lui”. Lo sfogo dietro le quinte a Domenica In
Secondo recenti indiscrezioni, la conduttrice Rai avrebbe sbottato all'indirizzo del collega dopo la puntata di ieri. E anche il capo autore si sarebbe fatto sentire.
Dietro le quinte di Domenica In si sarebbe consumato un vero e proprio terremoto. Dopo la puntata del 15 marzo, andata in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier avrebbe perso la pazienza con Teo Mammucari, suo collega in studio e co-conduttore di quello che doveva essere un episodio leggero e brillante. E invece si è trasformato in un incubo per Mara (e non solo). Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.
Mara Venier, lo sfogo contro Mammucari dietro le quinte
Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Mara Venier si sarebbe sfogata nei corridoi subito dopo la chiusura di Domenica In. Prima avrebbe chiesto scusa ai suoi ospiti (tra cui Peppe Iodice, interrotto in diretta proprio da Mammucari) e poi avrebbe pronunciato una frase destinata a far discutere: "Uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino".
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Parole pesanti, rivolte a quanto pare proprio a Teo Mammucari, unico "volto nuovo" voluto personalmente da Venier per dare un tocco diverso alla stagione. Una scelta che, alla luce degli ultimi eventi, potrebbe essere rimessa in discussione. Anche perché, sempre secondo Fanpage, la conduttrice avrebbe lanciato un ultimatum alla produzione: "La prossima settimana, o me o lui".
L’intervento del capo autore di Domenica In
Ma Mara Venier non sarebbe stata l’unica a rimproverare Mammucari. Anche Paolo De Andreis, capo autore del programma, lo avrebbe preso da parte negli studi per un confronto molto acceso, udibile chiaramente nei corridoi. Due episodi avrebbero fatto traboccare il vaso: la gag durante l’ospitata di Iodice e il cartello esibito da Teo mentre Venier stava salutando uno storico cameraman della Rai, giunto ieri al termine della sua carriera.
E proprio quel cartello inopportuno – con scritto "Grazie a tutti ci vediamo domenica prossima" – ha rappresentato l’ultima goccia per Venier e soci. La conduttrice, che era impegnata a tributare il giusto ringraziamento al cameraman, si è infastidita a tal punto da strappare il carello dalle mani di Mammucari. Sbottando poi con un secco: "Sei un pirla, non capisci i momenti". Una stoccata che a molti è sembrata bonaria, almeno sul momento. Ma che adesso assume decisamente un altro significato.
Intanto, domenica prossima Mara tornerà al timone della trasmissione come da programmi. Mentre resta da capire se al suo fianco ci sarà anche Teo Mammucari, o se la produzione deciderà di correre ai ripari. Per ora la risposta al dilemma di Mara – "O me o lui" – resta però in sospeso.
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