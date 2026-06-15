Mara Venier e Francesca Fialdini, Rai pronta a blindare il blocco domenicale: la fuga di talent fa affrettare le riconferme La domenica resterebbe nelle mani di Venier e Fialdini: la strategia per blindare due volti chiave dei palinsesti dopo gli ultimi addii.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Tra indiscrezioni, cambi di casacca e palinsesti ancora in fase di definizione, la Rai sembra aver già preso una decisione precisa su uno degli appuntamenti più importanti della propria programmazione. In vista della prossima stagione televisiva, infatti, l’azienda avrebbe scelto di puntare ancora una volta sulla formula di Mara Venier e Francesca Fialdini, confermando il blocco domenicale che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti fermi dell’offerta della rete ammiraglia.

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: una scelta di continuità dopo l’addio di Infante

Le indiscrezioni che circolano in queste settimane parlano di una Rai intenzionata a evitare ulteriori perdite dopo alcuni recenti movimenti che hanno inevitabilmente acceso l’attenzione dei vertici. L’addio di Milo Infante, che avrebbe deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale lontano dall’azienda di viale Mazzini, avrebbe contribuito a rafforzare la volontà di trattenere i volti considerati più strategici. In quest’ottica si inserirebbe la riconferma di Mara Venier alla guida di Domenica In e di Francesca Fialdini al timone di Da Noi a Ruota Libera. Due programmi diversi per linguaggio e impostazione, ma capaci di costruire un’offerta complementare che continua a garantire risultati importanti sul fronte degli ascolti e del gradimento del pubblico.

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Il futuro di Domenica In

Per Mara Venier si tratterebbe dell’ennesima stagione alla conduzione dello storico contenitore festivo della Rai. Negli ultimi anni la conduttrice ha spesso lasciato intendere che quella in corso potesse essere la sua ultima esperienza nel programma, ma puntualmente il legame con il pubblico e con la trasmissione si è rivelato più forte di qualsiasi proposito di addio. Questo non significa però che tutto resterà immutato. Dopo una stagione che ha suscitato discussioni e critiche, diversi esperti ritengono possibile l’introduzione di alcuni correttivi. L’obiettivo sarebbe quello di rinnovare alcuni aspetti della formula senza snaturare l’identità del programma, soprattutto considerando che le interviste faccia a faccia con i grandi protagonisti dello spettacolo continuano a rappresentare uno dei momenti più apprezzati dal pubblico.

La crescita di Francesca Fialdini e Da Noi a Ruota Libera

Accanto a Domenica In dovrebbe esserci ancora Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera, che è riuscita nel tempo a ritagliarsi uno spazio ben definito nel pomeriggio domenicale. Non era una sfida semplice. Il confronto con Verissimo, forte di una macchina produttiva importante e di una consolidata popolarità, sembrava inizialmente sbilanciato. Eppure il programma di Rai 1 ha progressivamente trovato una propria identità.

In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti, la sensazione è che la televisione pubblica abbia scelto di affidarsi alle proprie certezze. Salvo sorprese dell’ultima ora, la domenica di Rai 1 continuerà quindi a essere presidiata da due delle sue conduttrici più riconoscibili.

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