Mara Venier e Francesca Fialdini, Rai pronta a blindare il blocco domenicale: la fuga di talent fa affrettare le riconferme
La domenica resterebbe nelle mani di Venier e Fialdini: la strategia per blindare due volti chiave dei palinsesti dopo gli ultimi addii.
Tra indiscrezioni, cambi di casacca e palinsesti ancora in fase di definizione, la Rai sembra aver già preso una decisione precisa su uno degli appuntamenti più importanti della propria programmazione. In vista della prossima stagione televisiva, infatti, l’azienda avrebbe scelto di puntare ancora una volta sulla formula di Mara Venier e Francesca Fialdini, confermando il blocco domenicale che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti fermi dell’offerta della rete ammiraglia.
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: una scelta di continuità dopo l’addio di Infante
Le indiscrezioni che circolano in queste settimane parlano di una Rai intenzionata a evitare ulteriori perdite dopo alcuni recenti movimenti che hanno inevitabilmente acceso l’attenzione dei vertici. L’addio di Milo Infante, che avrebbe deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale lontano dall’azienda di viale Mazzini, avrebbe contribuito a rafforzare la volontà di trattenere i volti considerati più strategici. In quest’ottica si inserirebbe la riconferma di Mara Venier alla guida di Domenica In e di Francesca Fialdini al timone di Da Noi a Ruota Libera. Due programmi diversi per linguaggio e impostazione, ma capaci di costruire un’offerta complementare che continua a garantire risultati importanti sul fronte degli ascolti e del gradimento del pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il futuro di Domenica In
Per Mara Venier si tratterebbe dell’ennesima stagione alla conduzione dello storico contenitore festivo della Rai. Negli ultimi anni la conduttrice ha spesso lasciato intendere che quella in corso potesse essere la sua ultima esperienza nel programma, ma puntualmente il legame con il pubblico e con la trasmissione si è rivelato più forte di qualsiasi proposito di addio. Questo non significa però che tutto resterà immutato. Dopo una stagione che ha suscitato discussioni e critiche, diversi esperti ritengono possibile l’introduzione di alcuni correttivi. L’obiettivo sarebbe quello di rinnovare alcuni aspetti della formula senza snaturare l’identità del programma, soprattutto considerando che le interviste faccia a faccia con i grandi protagonisti dello spettacolo continuano a rappresentare uno dei momenti più apprezzati dal pubblico.
La crescita di Francesca Fialdini e Da Noi a Ruota Libera
Accanto a Domenica In dovrebbe esserci ancora Francesca Fialdini con Da Noi a Ruota Libera, che è riuscita nel tempo a ritagliarsi uno spazio ben definito nel pomeriggio domenicale. Non era una sfida semplice. Il confronto con Verissimo, forte di una macchina produttiva importante e di una consolidata popolarità, sembrava inizialmente sbilanciato. Eppure il programma di Rai 1 ha progressivamente trovato una propria identità.
In attesa della presentazione ufficiale dei palinsesti, la sensazione è che la televisione pubblica abbia scelto di affidarsi alle proprie certezze. Salvo sorprese dell’ultima ora, la domenica di Rai 1 continuerà quindi a essere presidiata da due delle sue conduttrici più riconoscibili.
Potrebbe interessarti anche
Francesca Fialdini, conferma col brivido su Rai 1: “Sarei felice così”, qual è il suo futuro a Da Noi a Ruota libera
Francesca Fialdini fa il punto sulla stagione appena conclusa e guarda ai nuovi pali...
Fialdini e la Rai, qual è il futuro di Da Noi a Ruota Libera e il retroscena su Domenica In
La conduttrice, che ha stupito tra Ballando e Canzonissima, continua a essere messa ...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera: Mara Venier chiude con la mamma della famiglia nel bosco. E c'è il giallo Teo Mammucari
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 31 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier o...
Domenica In, salta Matano e colpo di scena in Rai: “Resta Mara Venier” (ma cambierà tutto)
Sembrava pronta la successione di Alberto Matano, ma le ultime indiscrezioni ribalta...
La Rai che verrà, terremoto totale: Milo Infante promosso, Fialdini rischia e nuovi programmi per Matano e Balivo
I prossimi palinsesti autunnali della rete ammiraglia potrebbero portare sostanziali...
Domenica In e Da Noi A Ruota Libera: dalla Venier una leggenda della nostra musica, Delogu dalla Fialdini
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 24 maggio, dei talk di Rai 1. Mara Venier a...
Fialdini, la Rai blinda ‘Da Noi a Ruota Libera’: "Un riconoscimento". Il paragone con Maria De Filippi (ma niente Sanremo)
La conduttrice tornerà al timone del ‘suo’ programma nel daytime della domenica pome...
La Rai che verrà: Matano erede di Pippo Baudo (senza Domenica In), Mara Venier beffa tutti, Balivo perde la promozione
Continuano i rumors sui palinsesti autunnali, con nuovi stravolgimenti e smentite de...