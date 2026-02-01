Mara Venier festeggia il compleanno del marito Nicola Carraro: la dedica dolcissima Mara Venier ha scelto i social per una dolce dedica d'amore al marito Nicola Carraro, per lui oggi 83 anni.

Non è una domenica come le altre per Mara Venier, la signora del piccolo schermo che anche oggi farà compagnia agli italiani con il consueto appuntamento in diretta di Domenica In, ma che allo stesso tempo festeggia un compleanno speciale: quello del marito Nicola Carraro, che proprio oggi, 1° febbraio, compie 84 anni. Una giornata doppia, tra lavoro e affetti, che assume un significato ancora più intenso dopo i mesi difficili affrontati dalla coppia.

Mara Venier la dolce dedica social al marito Nicola Carraro

Nelle prime ore del mattino, prima di entrare in studio, la conduttrice ha voluto dedicare al marito un pensiero pubblico, condividendo sui social una foto che li ritrae sorridenti e complici: "Buon compleanno amore mio". Un messaggio semplice, ma carico di emozione, accolto da una pioggia di commenti e auguri da parte di amici, colleghi e fan, sinceramente felici di rivederli sereni dopo un periodo segnato da grande preoccupazione.

Particolarmente sentito il commento di Melania Rizzoli, grande amica della coppia che svela un curioso retroscena: "Io sempre orgogliosa di essere stata il vostro Cupido! Di un Amore così grande poi. E oggi un Compleanno davvero importante… Auguri cari Nik e a stasera per un brindisi insieme con Mara", sembra dunque che sia stata lei a far incontrare i due.

Questa sera è in programma una festa per Nicola Carraro, come lui stesso aveva raccontato in una recente intervista, nella quale aveva definito l’ultimo anno "il più brutto della mia vita". Un periodo segnato da problemi di salute seri, che lo avevano costretto prima sulla sedia a rotelle e poi a un lungo ricovero ospedaliero.

La malattia e il rischio della morte

Carraro ha ripercorso quei momenti in un’intervista al settimanale Chi, raccontando senza filtri la paura vissuta. "Una sera comincio a stare male, pancreatite acuta. E meno male che Mara c’è. In ospedale le dicono che sono in fin di vita – sa che non ho avuto questa impressione? – comunque, anche se avevo 40 di pressione, mi salvano", ha spiegato. Alla base del problema, una cura dimagrante: "Un medico mi aveva prescritto un farmaco per perdere peso – il che serviva per farmi camminare meglio – quel farmaco mi ha fatto venire la pancreatite. E il San Raffaele era pieno di casi così".

Da lì un percorso durissimo, fatto di tre settimane di ricovero e continui viaggi di Mara tra Roma e Milano: "Tre settimane ricoverato. Con Mara che faceva avanti e indietro da Roma". Un sostegno fondamentale, come lui stesso ha ammesso: "Sono state la sua forza di volontà e la sua vicinanza che mi hanno fatto lottare. Uscito dall’ospedale, prima dell’estate, non camminavo più di nuovo, ma l’ho guardata negli occhi e… E ora questo compleanno lo farò in piedi".

Oggi, quindi, il compleanno del marito di Mara Venier non è solo una festa, ma il simbolo di una rinascita condivisa dopo la grande paura.

