Mara Venier, ex Amici ‘cancellato’ da ‘Domenica in’ all’ultimo secondo. Lo sfogo durissimo dopo la beffa Manuel Aspidi ha pubblicato un video social denunciando un presunto comportamento scorretto. Era prevista una sua apparizione ne "Il Pranzo della Domenica". Ecco i dettagli.

Mara Venier finisce nella bufera dopo la prima puntata stagionale del suo Domenica In. Ad attaccare la conduttrice, con un video di accuse postato su TikTok, è stato l’ex allievo di Amici Manuel Aspidi, che a quanto pare avrebbe dovuto fare la sua comparsa nel segmento "Il Pranzo della Domenica". Secondo il cantante, però, all’ultimo secondo la produzione avrebbe deciso di estrometterlo dalla diretta, venendo meno agli accordi presi in precedenza. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Mara Venier, lo sfogo social dell’ex Amici Manuel Aspidi

Non fa sconti a nessuno Manuel Aspidi, ex concorrente di Amici e The Voice of Italy, a causa di quanto sarebbe successo ieri dietro le quinte di Domenica In. Stando al racconto fatto dal cantante su TikTok, alcuni giorni fa il suo entourage avrebbe ricevuto l’invito a partecipare a "Il Pranzo della Domenica", rubrica curata da Carlo Conti all’interno del programma di Mara Venier. "Felicissimo naturalmente, ho accettato l’invito con grande piacere", ha spiegato Aspidi, "io ieri ero in Sicilia, ho viaggiato di notte per poter essere puntuale quest’oggi per la diretta. Arrivo sul posto questa mattina e mi viene spiegato come è strutturato il programma, che saremmo stati al tavolo con Carlo (Conti, ndr)".

Ma qualcosa all’improvviso va storto. "Sta per iniziare la trasmissione", prosegue Aspidi, "e vengono stravolte le carte al tavolo: con Carlo rimangono solo Dario Ballantini e Leonardo Fiaschi, un artista mascherato da Mascagni e una chef che giustamente doveva esserci per raccontare i piatti tipici di Livorno. Io ed Ambra (Sabatini, ndr) veniamo lasciati in disparte. Questa cosa mi ha profondamente mancato di rispetto".

Le accuse di Manuel Aspidi a Domenica In

"Non mi sono mai messo su un piedistallo", ha precisato Aspidi nel suo video-sfogo, "tantomeno ho mai peccato di poca umiltà, però questo è il mio lavoro e io lo difendo con le unghie e con i denti perché tutto quello che mi sono conquistato l’ho veramente sudato e devo dire grazie a me stesso, alla mia famiglia e alle persone che ho accanto".

Poi l’ultima stoccata del cantante: "Essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito, perché sono stanco un po’ di questo sistema…All’ultimo secondo hanno pensato bene di cambiare la scaletta di lasciare fuori degli artisti e altri invece no; e di inserirne altri che invece non erano neanche stati lontanamente menzionati…Il detto ‘chi ha più santi va in paradiso’ purtroppo è ancora molto attuale, e sono un po’ stufo di come vanno determinate dinamiche".

Al momento, non sono giunte smentite o spiegazioni da parte del programma di Mara Venier. Resta soltanto la versione di Manuel Aspidi che, per quanto plausibile, dovrà essere confermata da altre fonti.

