Mara Venier: “Domenica In? Rai vuole che resti, ma deve cambiare”, la sua condizione (radicale) per cancellare l’addio La conduttrice ha svelato di essere in contatto con la tv di Stato per la conferma al timone del daytime domenicale di Rai 1, ma a una condizione: quale

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Dopo ben 17 edizioni (di cui le ultime 8 consecutive), l’era targata Mara Venier di Domenica In sembrava essere arrivata al tramonto. Da mesi, infatti, si parla del suo successore al timone del daytime della domenica pomeriggio di Rai 1; negli ultimi giorni, tuttavia, sono salite le quotazioni dell’ennesimo ripensamento di ‘zia Mara’. È stata proprio quest’ultima a svelare di essere stata contattata dalla Rai per la riconferma, sulla quale però si è detta tutt’altro che certa. Il motivo? Secondo la conduttrice il programma avrebbe bisogno di una ‘rivoluzione’. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Domenica In, Mara Venier racconta la verità sulla conferma Rai

Dopo anni di voci di addio, tentennamenti e infine ripensamenti, l’edizione 2025/26 sembrava destinata a essere veramente l’ultima di Mara Venier alla guida di Domenica In. Era stata la stessa conduttrice a lasciare intendere di essere intenzionata a dire addio al ‘suo’ programma e da mesi, infatti, si parla di un Alberto Matano pronto a raccogliere l’eredità dell’amica e collega e si sono fatti anche i nomi delle sue possibili co-conduttrici. Negli ultimi giorni, però, la conferma di ‘zia Mara’ è tornata in auge. In collegamento telefonico con Non è la Tv, è stata la stessa Venier a rivelare che l’obiettivo della Rai sarebbe la sua riconferma. "Posso dirti ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere" ha svelato la conduttrice veneta a Gennaro Marco Duello, aggiungendo: "Io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista".

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Le condizioni di Mara Venier: come deve cambiare Domenica In

"Sono molto onorata che la Rai mi chieda di rimanere, è importante. Sta a me capire se farla o come farla, certamente va rivista" è stato dunque il retroscena svelato a Non è la Tv da Mara Venier che, a questo punto, sarebbe potrebbe proseguire per una 18esima edizione al timone di Domenica In. L’indecisione, tuttavia, ruota intorno al programma stessa e alla "esigenza di cambiare" il format. "Non è una questione di squadra ma di impostazione del programma" ha raccontato Mara Venier, spiegando per esempio come le sue interviste (una volta "uniche") siano ormai all’interno di qualsiasi format in tv. Di qui la volontà di ‘rivoluzionare’ Domenica In, una condizione da cui dipenderà anche il suo ritorno per la stagione 2026/27: "Domenica In mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto, non mi sento obbligata. Non ho le idee chiare, penso che la domenica possa tornare all’allegria delle prime edizioni".

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