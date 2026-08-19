Mara Venier, la pensione può aspettare: la Rai scherza sull'addio a Domenica In e il pubblico risponde con un boom di visualizzazioni Da anni si parla del suo addio, ma Mara Venier è ancora al suo posto. E il nuovo promo Rai sembra raccontare una storia molto diversa da quella che qualcuno si aspettava

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Mara Venier torna ancora una volta al timone di Domenica In. E se ormai la notizia della sua conferma non sorprende più nessuno, la Rai ha trovato un modo decisamente ironico per raccontare il tormentone che accompagna la conduttrice da anni: quello del suo presunto addio. La nuova stagione di Rai 1 ripartirà infatti da una certezza ormai quasi istituzionale. Venier sarà ancora al centro del pomeriggio domenicale, arrivando alla diciottesima edizione complessiva del programma e alla settima consecutiva. Una scelta già annunciata con la presentazione dei palinsesti, ma che continua ad alimentare quella domanda che torna ciclicamente: sarà davvero l’ultima?

Mara Venier fa perdere la pazienza al direttore Angelo Mellone

Proprio su questo interrogativo si costruisce il nuovo promo di Domenica In. Mara Venier e Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai e autore del programma, sono seduti al tavolo mentre lavorano alla nuova edizione. La conduttrice è soddisfatta del cast, ma Mellone sposta subito l’attenzione sul vero problema: bisogna già pensare a chi guiderà la trasmissione dopo di lei. Mara prova a prendere tempo con un generico "prima o poi", ma il dirigente Rai non sembra disposto ad aspettare. "Sono quattro anni che dici che è l’ultima", le ricorda, sottolineando anche il numero impressionante di edizioni raggiunte. A quel punto parte Eh… già di Vasco Rossi e Mellone, sconsolato, appoggia la testa sul tavolo. Venier, divertita, cerca persino di soccorrerlo chiamando qualcuno in studio. Una gag costruita proprio sul tema che da anni accompagna la sua permanenza a Domenica In: l’annuncio dell’addio che, puntualmente, viene rimandato.

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La clip Rai supera il milione di visualizzazioni: uno smacco per chi vuole la Venier in pensione

La clip pubblicata sui canali social della Rai ha superato il milione di visualizzazioni, trasformando in pochissimo tempo il tormentone sulla pensione di Mara Venier in uno dei contenuti più discussi legati alla nuova stagione televisiva. Un risultato che, al di là delle opinioni personali sulla conduzione, racconta una cosa molto semplice: Mara continua a generare curiosità. E per chi da oltre quattro anni sostiene che sia arrivato il momento di vederla lontana dalla televisione, quel milione di visualizzazioni rappresenta quasi uno smacco. La conferma di Venier non significa però che il programma resterà identico. La nuova edizione punta infatti ad allargare il pubblico, con uno spazio dedicato ai giovani talenti under 30 e una maggiore coralità.

Nel cast troveranno spazio anche Tommaso Cerno per attualità e cronaca ed Enzo Miccio per costume e gossip, mentre le interviste di Mara continueranno a rappresentare il cuore della trasmissione. Tra le novità anche una grande tavolata conviviale, pensata per richiamare l’atmosfera del pranzo domenicale. Mentre la Rai scherza sulla sua possibile successione, Mara Venier si prepara a tornare ancora una volta al suo posto e, a giudicare dalle visualizzazioni del promo, il pubblico non sembra affatto aver chiuso i conti con lei.

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