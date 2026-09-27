Mara Venier, addio a Domenica In? La svolta a sorpresa nel nuovo progetto con Sabrina Ferilli e Luca Argentero è una doccia fredda
La conduttrice di Rai 1 entra nel cast di Nella Gioia e Nel Dolore, il nuovo film di Ferzan Özpetek: una prova sul grande schermo accanto a volti amatissimi.
Mara Venier cambia set e, almeno per una volta, lascia per qualche ora lo studio di Domenica In per entrare nel mondo di Ferzan Özpetek. Sono terminate in Val d’Orcia le riprese di Nella Gioia e Nel Dolore, nuovo film del regista turco-italiano che arriverà nelle sale nel periodo natalizio. Un progetto corale, con Sabrina Ferilli, Luca Argentero, e altri volti amatissimi del cinema e della tv. Tra loro c’è anche la "zia" della domenica che, di sicuro sorprenderà il pubblico in un ruolo ancora del tutto top secret. Di seguito, tutti i dettagli.
Nella Gioia e Nel Dolore, cosa sappiamo sul nuovo film di Ferzan Özpetek: trama e cast
Dopo il grande successo di Diamanti, Ferzan Özpetek torna dietro la macchina da presa con Nella Gioia e Nel Dolore, nuovo film in uscita nelle sale italiane a Natale 2026 con Vision Distribution. Non abbiamo proprio una trama dettagliata della pellicola, ma sappiamo che racconta la storia di una diva del cinema e di un gruppo di amici legati da un passato condiviso fatto di ricordi, affetto e complicità. Al centro della narrazione c’è il valore della memoria e la sua capacità di dare continuità ai legami umani anche quando la vita cambia direzione. La scelta di questo titolo è dovuta al fatto che l’opera si presenta come un’ode all’amore e all’amicizia, sentimenti capaci di resistere allo scorrere del tempo e alle difficoltà della vita, proprio "nella gioia e nel dolore".
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Il cast potrebbe essere definito proprio il punto forte del film, poiché è ricco di volti amatissimi dal pubblico. Infatti troviamo:
- Vanessa Scalera
- Sabrina Ferilli
- Luca Argentero
- Miguel Ángel Silvestre
- Mara Venier
- Geppi Cucciari
- Amanda Lear,
- Milena Mancini
- Milena Vukotic
- Giselda Volodi
- Loredana Cannata
- Rebecca Massimo
- Andrea Di Luigi
- Liliana Bottone
- Erik Tonelli
- Carmine Recano
- Alvise Rigo
- Lorenzo Franzin
- Marco Aceti
Per Mara Venier, che aveva già lavorato con il regista in Diamanti, questa nuova esperienza sembra riservare un ruolo di maggior peso rispetto a una semplice partecipazione, come lei stessa ha lasciato intendere raccontando la propria gioia nel tornare a lavorare con Özpetek. Mentre Amanda Lear è entrata nel cast proprio all’avvio delle riprese come una sorta di "firma simbolica" sul progetto (stando al parere della critica).
Location e quando esce il film Nella Gioia e Nel Dolore
Le riprese si sono concluse da poco in Val d’Orcia, con tanto di brindisi e abbracci tra i membri della troupe. Ad annunciarne la fine è stato lo stesso regista tramite i social, pubblicando immagini dal set che hanno scaturito l’entusiasmo dei suoi follower e fan. Le riprese si sono rivelate più lunghe del previsto: dopo le sette settimane romane concluse a fine luglio, la troupe è tornata sul set anche a settembre, con un ultimo blocco di scene girate in Toscana proprio a pochi giorni dal debutto televisivo autunnale della stessa Venier con Domenica In. Per quanto riguarda l’uscita al cinema, Nella Gioia e Nel Dolore dovrebbe arrivare nelle sale questo Natale.
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