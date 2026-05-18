La lite tra Mara Venier e Grazia Sambruna nel podcast Non è la Tv di Fanpage è sulla bocca di tutti. Da una parte chi accusa la conduttrice di essere troppo permalosa, dall’altra chi considera fuori luogo la battuta della giornalista su Tommaso Cerno. Ma forse il punto più interessante della vicenda non è nemmeno lo scontro in sé.

Venier vs Sambruna, esplode la polemica: ecco cosa nessuno sta capendo

Durante l’intervista, Venier ha parlato della possibilità di restare a Domenica In, spiegando però di voler ripensare il programma: meno peso all’attualità e più spazio a leggerezza e intrattenimento. Una riflessione che, al netto delle polemiche, fotografa bene il momento della tv generalista. Perché il pubblico della domenica spesso cerca compagnia, familiarità, evasione. E infatti la "zia Mara" continua a funzionare soprattutto quando torna a essere semplicemente Mara Venier.

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Poi però arriva la battuta di Sambruna sulla mancata "allegria" che a detta sua porterebbe Tommaso Cerno nel cast, il clima si irrigidisce e la conversazione deraglia fino alla chiusura brusca della telefonata. Qui emerge il vero nodo: quanto spazio c’è oggi, nel giornalismo di spettacolo, per la spontaneità? Tutti invocano sincerità, personalità forti e opinioni schiette. Ma appena una domanda punge davvero o una battuta crea attrito, il sistema va immediatamente in tilt. Nel mondo dello spettacolo i rapporti contano, eccome. E chi lavora in questo ambiente sa bene quanto sia sottile il confine tra rispetto e autocensura. Forse è questa la domanda più interessante lasciata dal caso Venier-Sambruna: il pubblico vuole davvero la verità, anche quando è scomoda?