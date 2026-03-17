Mara Venier contro Teo Mammucari: l’ultimatum a Domenica In dopo la lite. Interviene il figlio, il retroscena
Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe stato il figlio della conduttrice e autore del programma a intervenire durante il litigio dell’ultima puntata
Si respira un’aria pesante dietro le quinte (e non solo) a Domenica In. La lite tra Mara Venier e Teo Mammucari andata in scena in diretta nell’ultima puntata, infatti, rischia di lasciare strascichi importanti nei corridoi degli studi Fabrizio Frizzi. Stando alle recenti ricostruzioni ‘zia Mara’ avrebbe dato l’ultimatum alla produzione, ma un altro retroscena emerso nelle ultime ore ha rivelato molto di più. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Mara Venier-Teo Mammucari: tensione alle stelle a Domenica In, interviene anche il figlio della conduttrice
"Sei un pirla, non capisci i momenti" è stata la chiusura dell’ultima puntata di Domenica In, andata in scena lo scorso weekend. Mara Venier ha visibilmente perso la pazienza con Teo Mammucari (e non è la prima volta) e ha inveito contro il collega, reo di avere ‘rovinato’ il momento dei saluti al pubblico e di addio a uno dei cameraman storici dello show, pronto alla pensione dopo oltre 40 anni in Rai. La tensione era già salita alle stelle durante la surreale intervista a Peppe Iodice, ma quest’ultima goccia avrebbe fatto ‘esplodere’ Mara Venier che, stando alle ricostruzioni, avrebbe dato l’ultimatum alla produzione: "La prossima settimana o me o lui".
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Stando a un retroscena svelato da Fanpage la scorsa domenica sarebbe stato Paolo Capponi (e non Marco Luci, capo autore di Domenica In) a intervenire durante il litigio per cercare di placare gli animi. Capponi è uno degli autori del programma, ma anche e soprattutto il figlio di Mara Venier. Un rapporto che va ben oltre quello professionale e che avrebbe portato Paolo ad affrontare a viso aperto Teo Mammucari.
Secondo gli ultimi rumor, comunque, ‘zia Mara’ non avrebbe fatto alcun passo indietro nemmeno dopo 48 ore, anzi. La conduttrice di Domenica In avrebbe ribadito il suo ultimatum e ora bisognerà capire quale sarà il destino di Mammucari. Una situazione per certi versi paradossale, dal momento che in autunno fu proprio Mara Venier a volere il collega nel programma al posto di Gabriele Corsi, il nome inizialmente suggerito dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai (e che secondo alcune voci si sarebbe tirato indietro proprio per evitare attriti con la conduttrice).
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