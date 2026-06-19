Tv italiana, il controllo totale di Maria De Filippi su Rai e Mediaset: da Mara Venier a Belén Rodriguez sono in molti a doverla ringraziare Ogni volta che una carriera vacilla spunta Maria De Filippi: altruismo, intuito o geniale strategia televisiva?

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Nel racconto della televisione italiana contemporanea, pochi nomi hanno un peso specifico paragonabile a quello di Maria De Filippi. Conduttrice in prima linea e la firma dietro alcuni dei programmi più longevi e seguiti del Paese. È diventata, nel tempo, una sorta di infrastruttura parallela dello spettacolo italiano: un punto di riattivazione delle carriere, un porto sicuro nei momenti di crisi, una figura che — nel bene o nel male — sembra avere sempre l’ultima parola su chi può tornare a contare. Da qui nasce una narrazione sempre più diffusa: "Maria salva tutti". Ma la domanda che inevitabilmente si accompagna a questa immagine è un’altra, più scomoda e più interessante: si tratta di bontà o di strategia?

Da Mara Venier a Belén Rodríguez: le seconde possibilità firmate Maria De Filippi

Il caso più emblematico, spesso citato quando si parla del "metodo De Filippi", è quello di Mara Venier. Dopo un momento complesso della sua carriera televisiva, segnato dall’allontanamento da Domenica In, Venier si è ritrovata in una fase di incertezza professionale. In quel contesto arriva la chiamata di De Filippi per Tu sì que vales. Non un gesto di cortesia, ma una scelta precisa: reinserire un volto forte della televisione in un meccanismo popolare già rodato. Il risultato è duplice. Da un lato, Venier ritrova centralità e visibilità; dall’altro, il programma si arricchisce di una presenza riconoscibile, capace di generare empatia immediata con il pubblico. Qui si innesta il primo elemento chiave: la seconda possibilità non è mai neutra, ma produce valore in entrambe le direzioni.

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Lo stesso schema si ripete, con declinazioni diverse, nel caso di Lorella Cuccarini. Il suo ingresso ad Amici segna una vera e propria rinascita professionale. Da icona degli anni ’80 e ’90 a figura centrale del talent show di Canale 5, Cuccarini vive una trasformazione che lei stessa ha descritto come una "seconda giovinezza". Un ritorno in tv e una ridefinizione del suo ruolo: da performer a guida, da artista a formatrice. Ancora più interessante è il caso di Stefano De Martino. Nato televisivamente come ballerino ad Amici, viene progressivamente osservato e costruito all’interno dell’universo De Filippi fino a diventare conduttore. Qui il meccanismo si fa più sofisticato: non si tratta di recuperare una carriera in crisi, ma di costruirne una nuova. De Martino non viene semplicemente "salvato": viene progettato.

E poi c’è il caso più recente e discusso, quello di Belén Rodríguez. Un nome che da anni attraversa la televisione italiana tra picchi di popolarità e fasi di esposizione mediatica complessa. Dopo un periodo di pausa e difficoltà personali e professionali, le indiscrezioni più recenti parlano di un ritorno nel perimetro di Tu sì que vales, nello spazio del lip sync, a partire dalla stagione autunnale. Il solo scenario è sufficiente a riattivare il dibattito: ancora una volta, Belén e De Filippi nella stessa equazione televisiva. Lo stesso circuito di riconoscenza si è espresso più volte: Belén ha sempre riconosciuto a De Filippi un ruolo centrale nel suo percorso, così come ha fatto Simona Ventura in altre occasioni, inserendo la conduttrice in un ristretto gruppo di figure determinanti per la sua carriera. Il punto comune, al di là dei singoli casi, è evidente: Maria De Filippi non interviene mai in una fase neutra delle carriere, ma nei momenti di passaggio, di fragilità o di riposizionamento.

Generosità o strategia? La domanda che la televisione non smette di porsi su Maria De Filippi e le sue seconde possibilità

È inevitabile, a questo punto, porsi la domanda che attraversa tutto il racconto pubblico su Maria De Filippi: si tratta di autentica generosità o di una strategia televisiva estremamente raffinata? Da un lato, la lettura "umana" è forte e convincente. De Filippi ha costruito nel tempo una reputazione di osservatrice attenta, capace di intercettare il talento anche quando non è al massimo della sua forma. Il suo metodo dichiarato — "se vedi un talento lo vai a prendere" — suggerisce una visione quasi istintiva della televisione, basata sulla fiducia nelle persone prima ancora che nei format. Dall’altro lato, però, è impossibile ignorare la dimensione strategica. Ogni ritorno, ogni rilancio, ogni seconda possibilità produce un effetto immediato sull’ecosistema televisivo: genera attenzione, fidelizza il pubblico, rafforza i programmi coinvolti. In sostanza, ciò che appare come gesto di cura è anche un perfetto meccanismo di posizionamento editoriale.

Ma ridurre tutto a cinismo sarebbe un errore altrettanto superficiale. Il vero punto, infatti, non è scegliere tra bontà e strategia, ma capire come le due cose si sovrappongano fino a diventare indistinguibili. Nel sistema costruito da Maria De Filippi, l’interesse del programma e la riabilitazione del talento non sono mai in conflitto: coincidono. Questa sinergia rende il suo modello così efficace e, allo stesso tempo, così discusso. Lo diventa in quanto riesce a rompere una narrazione tipica dello spettacolo contemporaneo, quella in cui la televisione consuma e sostituisce. Qui, invece, la televisione recupera e reintegra portando a una vera e propria resurrezione professionale.

Anche quando il ritorno di un volto noto sembra rispondere a una logica editoriale precisa, resta un dato difficilmente contestabile: queste opportunità funzionano. Non solo per i programmi, ma per le persone coinvolte. Il caso Belén, in questo senso, è emblematico. La sua eventuale ricomparsa in uno spazio televisivo non sarebbe soltanto un’operazione di immagine, ma l’ennesima conferma di un meccanismo consolidato: la possibilità di tornare a essere centrali anche dopo una fase di allontanamento. Forse la risposta alla domanda iniziale non è nemmeno così importante, visto che nel panorama televisivo italiano, dominato spesso dalla rapidità e dalla sostituibilità, la presenza di una figura capace di riattivare carriere e rimettere in circolo talenti rappresenta già di per sé un’eccezione. La conclusione, dunque, si impone quasi da sola. Anche se dietro ogni scelta ci fosse una lucida strategia pianificata, anche se ogni ritorno producesse un vantaggio editoriale, resta un fatto semplice: quei ritorni avvengono. Le seconde possibilità esistono. Certe carriere non si chiudono mai definitivamente. Questo basta per cambiare la prospettiva in un sistema che tende a dimenticare in fretta. Ce ne fossero più Maria De Filippi.

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