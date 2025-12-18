Domenica In, Barbara D’Urso da Mara Venier: cena di Natale (con passaggio di consegne) Mara Venier sorprende Barbara d’Urso con un pranzo pre-natalizio prima della finale di Ballando con le Stelle: tra amicizia, cucina e possibili novità TV.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Pochi giorni prima della finale di Ballando con le Stelle, Mara Venier ha deciso di mettere da parte i riflettori per accendere i fornelli. La conduttrice di Domenica In ha organizzato un pranzo intimo e natalizio nella sua casa, accogliendo amici storici e volti notissimi della televisione italiana. Tra questi, una presenza ha attirato più attenzione delle altre: Barbara d’Urso. Un incontro che profuma di convivialità, ma che per molti nasconde anche qualcosa di più. Tra risate, piatti fumanti e foto social, il web si è scatenato tra curiosità gastronomiche e ipotesi sul futuro della domenica televisiva.

Domenica In, Mara Venier e Barbara d’Urso: un pranzo tra amicizia e possibili scenari TV

L’atmosfera era quella tipica delle feste: albero di Natale sullo sfondo, sorrisi sinceri e una tavola pronta ad accogliere chi conta davvero. Mara Venier ha invitato a casa sua Barbara d’Urso, insieme a Teo Mammucari, Jerry Calà, al marito Nicola Carraro e al nipote Giulio. Un piccolo gruppo, ma altamente simbolico. La foto condivisa sui social ha immediatamente acceso i riflettori, non solo per la compagnia, ma per il momento scelto.

Da tempo, infatti, si parla della prossima stagione di Domenica In come di un possibile capitolo finale per Mara Venier, che avrebbe intenzione di salutare il programma dopo anni di successi. E tra i nomi più chiacchierati come possibile erede, quello di Barbara d’Urso torna ciclicamente. Ecco perché questo pranzo pre-natalizio è sembrato a molti più di un semplice incontro tra amiche: quasi un passaggio di testimone informale, fatto di chiacchiere, affetto e forse qualche progetto "in pentola".

Il piatto di Mara Venier che conquista tutti: gusto, semplicità e tempi record

Al centro del pranzo, un grande classico della cucina italiana: il risotto con la salsiccia. Un piatto che parla di casa, di tradizione e di condivisione, perfettamente in linea con lo stile diretto e autentico di Mara Venier. Niente ricette elaborate o effetti speciali, ma una preparazione capace di mettere d’accordo tutti e pronta in meno di venti minuti.

Il risotto scelto dalla conduttrice è il classico comfort food invernale: cremoso, profumato e sostanzioso. Ideale per scaldare l’atmosfera e coccolare gli ospiti, anche se qualcuno – Barbara compresa – potrebbe aver pensato alla linea, vista l’imminente finale di Ballando con le Stelle. Ma per un pranzo così, l’eccezione è più che concessa. Alla fine, il vero segreto non è solo nella ricetta, ma nel contesto: un pranzo tra amici, prima di una serata importante, carico di emozioni e significati.

