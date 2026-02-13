Sanremo, Mara Sattei batte tutti gli altri big ed esce col nuovo album a 10 giorni dal debutto. La recensione di CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO Tra i brani pubblicati in digitale anche le collaborazioni con Noemi, thasup e Mecna. La canzone del Festival sarà nella versione fisica del disco. Disponibile dal 27, conterrà anche un duetto con Elisa.

Come Angelica Bove, anche Mara Sattei ha deciso di pubblicare il suo disco prima del via del Festival di Sanremo 2026. CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è uscito infatti il 13 febbraio, ma solo in digitale e, chiaramente, senza le cose che non sai di me, il brano in gara nella kermesse condotta da Carlo Conti. La canzone sarà disponibile dopo l’esibizione all’Ariston per poi essere inserita nella versione fisica dell’album, insieme ad altre tre tracce inedite, nei negozi dal 27.

Nella tracklist dell’album completo ci sono anche collaborazioni con Noemi, thasup, Elisa e Mecna

In CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO Mara Sattei non è sola. La tracklist contiene infatti diversi featuring: Noemi, il fratello thasup, Elisa e Mecna. Quest’ultimo sarà a fianco alla cantautrice anche nella serata delle cover di Sanremo dove presenteranno la loro rilettura de L’Ultimo bacio di Carmen Consoli. Non canta, ma scrive, invece, Ultimo che con la collega ha firmato te ne vai, 15esimo pezzo di un album che, mescolando generi, sonorità e mood, dimostrano la maestria e la maturità artistica di Mara Sattei.

1 – tic tac (intro)

Del preludio tic tac ha solo la breve durata. Ha tutte le carte in regola per essere considerata una vera e propria traccia dell’album. Finisce tronca perché come spiega Mara Sattei: "L’intro non deve chiudersi, ma aprire. Deve invitare, non risolvere".

VOTO 6

3 – sopra di me

sopra di me è uscita a novembre. Nonostante si senta la scrittura di Madame, Mara Sattei riesce a farla completamente sua.

VOTO 8

4 – e chissà se ricordo

Sonorità spensierate Anni ’90 con un po’ di malinconia nel testo. Potenziale singolo.

VOTO 8

5 – mezzo cuore

Ballad toccante ed elegante che sarebbe stata perfetta anche in un disco di Giorgia. Non originalissima.

VOTO 6 ½

6 – ora lo so

Caotica, in senso buono. ora lo so è moderna e sperimentale. Cresce con gli ascolti.

VOTO 6 ½

7 – gran rumore con Noemi

Scrivendo gran rumore Mara Sattei ha detto di essersi ispirata alla musica dei primi anni Duemila. Le sonorità rimandano infatti a Nelly Furtado, Natalie Imbruglia, Amy Macdonald. Nel suo insieme, però, il brano è la perfetta sintesi di due mondi: quello della cantante in gara a Sanremo 2026, ovviamente, e quello della sua ospite: Noemi.

VOTO 8

8 – everest con thasup

Quasi acustico, il featuring con il fratello thasup non nasce per essere una hit, spiega Mara Sattei, e si sente. Ma è un brano con un coinvolgente crescendo e una bella atmosfera.

VOTO 6 ½

9 – niagara

In niagara il pop suona un po’ trap. Esperimento interessante che svetta un po’ meno rispetto ad altri brani della tracklist.

VOTO 6

10 – abbey road

Per Mara Sattei questo è uno dei pezzi più importanti e personali del disco. Nato in un momento di blocco creativo, prende forma durante una session ad Abbey Road, a Londra. È la dimostrazione che si possono scrivere ballad moderne che non suonino come quelle che il mercato proponeva 10/15 anni fa.

VOTO 8

11 – giorni tristi

Singolo uscito a settembre, ma passato sottotraccia. (Mancata) hit in cerca di giustizia!

VOTO 8

12 – eravamo un’idea con Mecna

La seconda collaborazione tra Mara Sattei e Mecna dopo TUTTO O NIENTE contenuta nel disco DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO del cantautore, non è il brano più immediato dell’album, ma il ritornello merita.

VOTO 6

13 – mi penserai con Elisa

mi penserai, disponibile dal 27 febbraio nel formato fisico del disco, è la perla di quest’album. Le sonorità di thasup accompagnano le voci di Mara Sattei ed Elisa che quando si incontrano sembrano diventare una sola cosa.

VOTO 9

14 – freddo dentro

Anche freddo dentro uscirà il 27 febbraio con la versione fisica dell’album. Peccato dover aspettare ancora per ascoltare questa traccia in cui Mara Sattei e il suo team rileggono a modo loro gli Anni ’80. Altro potenziale singolo.

VOTO 8 ½

15 – te ne vai

C’è lo zampino di Ultimo in te ne vai, ascoltabile con l’uscita fisica dell’album a fine febbraio. Il brano ispirato al film One Day ha tutte le caratteristiche delle classiche ballad, ma cantata da Mara Sattei suona attuale. Attualissima.

VOTO 7

16 – mamma (outro)

Il disco si chiude con una ballad intima dedicata alla madre che è presente sul finale con un vocale. Scelta sensata per chiudere il cerchio.

VOTO 6

VOTO COMPLESSIVO 7 ½

