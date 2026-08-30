"Matrimonio saltato, era già sposato", la vita privata di Manuela Moreno e la confessione inaspettata. Impazza il gossip Manuela Moreno ha collezionato tre matrimoni saltati ed è stata proprio a spiegare cosa è successo in tutte queste occasioni

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

CONDIVIDI

La giornalista e attuale volto de La Vita in Diretta Estate Manuela Moreno ha parlato recentemente della sua vita sentimentale e del matrimonio annullato con il compagno Giacomo Maiolini, fondatore e discografico della Time Records. Tutto è iniziato nell’estate del 2023, quando lui le ha fatto una romantica proposta di matrimonio con tanto di anello finale. "Dichiarazione ufficiale", aveva scritto lei sui suoi canali social. Poi l’improvvisa rottura.

Molti fan hanno infatti notato che alla fine la coppia non è partita insieme per le vacanze e si sono anche allontanati gradualmente, finché la loro frequentazione non si è interrotta del tutto a partire dal mese di luglio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vita sentimentale di Manuela Moreno e l’ultima storia finita male

Durante un’intervista rilasciata per il programma radiofonico di Rai Radio 1 Un Giorno da Pecora di Geppi Cucciari e Giorgio Laura, la stessa Moreno ha fatto sapere di essere tornata ufficialmente single e di essere anche molto felice. Tra i due ci sarebbero infatti state delle incomprensioni caratteriali, ma anche delle questioni logistiche molto importanti che hanno reso ancora più difficile la vita quotidiana di entrambi.

L’ex compagno vive infatti a Brescia, città in cui lavora, mentre lei risiede stabilmente a Roma ed è impegnata proprio nella Capitale con il suo operato in Rai. Per questo motivo in primis, i due hanno iniziato a non sentirsi più come un tempo, tanto che alla fine tra di loro ci sono stati solamente dei messaggi e nient’altro.

Il matrimonio saltato

Manuela Moreno ha anche fatto sapere che si è trattato del suo terzo matrimonio saltato, dato che già per altre due volte è andata davvero molto vicino alle nozze. La prima volta erano anche state preparate partecipazioni e bomboniere, ma alla fine è stato interrotto tutto il giorno prima del grande giorno. Nella seconda occasione, la giornalista ha chiuso la sua relazione tre giorni prima del matrimonio, dopo che il fidanzato è letteralmente scomparso lasciandola a casa.

La stessa ha parlato anche del suo flirt giovanile con l’ex dirigete del Milan Adriano Galliani, che ha conosciuto durante una cena di gala a Montecarlo. I due sono stati insieme per circa un anno e si sono lasciati per via di una menzogna che ha avuto per oggetto una vacanza di lui con l’ex moglie. Infine, lei stessa ha parlato di sé come di una donna profondamente libera e indipendente, estremamente concentrata sul lavoro e pronta a vivere con serenità questa nuova fase della sua vita. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

Potrebbe interessarti anche