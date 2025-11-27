Manuela Carriero: “Sequestrata e violentata”, il racconto terribile dell’ex Uomini e Donne
L’ex tronista dell’iconico show di canale 5 ha raccontato senza filtri un episodio della sua vita che l’ha segnata per sempre: ecco le sue parole.
Manuela Carriero è un’influencer diventata nota al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione a due popolari show di Canale 5: Temptation Island e successivamente Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Ad oggi, Manuela Carriero è felicemente fidanzata con un altro volto noto dei social e della tv, Francesco Chiofalo. Di recente, Manuela ha deciso di raccontare a cuore aperto sui social un terribile fatto vissuto anni fa e che l’ha inevitabilmente segnata per sempre. Ecco le sue parole.
Manuela Carriero: "Sequestrata e violentata", il racconto choc
Negli ultimi giorni, l’influencer Manuela Carriero si è raccontata a cuore aperto sui social rivelando ai suoi tanti follower di aver vissuto in passato un’esperienza terribile di cui ancora oggi porta importanti cicatrici. "Ho ancora un profondo malessere dovuto a un’esperienza traumatica di anni fa. Ho subìto un sequestro di persona da parte di qualcuno che conoscevo molto bene, con violenza sessuale, fisica e minacce di morte con una pistola", ha rivelato Manuela sorprendendo i tanti follower che non erano assolutamente a conoscenza di questo.
Manuela ha dunque continuato il terribile racconto affermando: "In pochi minuti, mi sono ritrovata in un agghiacciante film dell’orrore… Mi sento miracolata, ma questo evento mi ha lasciato traumi profondi, influenzando il mio modo di relazionarmi con gli uomini. Quando sono sola con un uomo, avverto un forte senso di disagio e terrore. Non ho mai raccontato questa storia sui social perché è molto lunga e delicata, e non avrei la forza di affrontare le cattiverie che ne deriverebbero, anche su argomenti così sensibili. Non giudichiamo senza sapere!".
Manuela Carriero e la relazione con Francesco Chiofalo
Manuela Carriero e Francesco Chiofalo hanno iniziato a frequentarsi nel settembre 2024, dopo che entrambi avevano concluso le loro precedenti relazioni, Manuela con l’ex tentatore Luciano Punzo e Francesco con Drusilla Gucci. I due hanno inizialmente descritto il loro legame come un’amicizia che si è poi evoluta in amore, ufficializzato nel 2025.
L’annuncio della loro relazione è stato accompagnato da alcune critiche da parte degli utenti sui social media, a cui i due hanno risposto pubblicamente. Ad oggi, appaiono più felici e in sintonia che mai. Manuela è sempre rimasta accanto a Francesco Chiofalo anche quando a ottobre quest’ultimo ha avuto un brutto incidente d’auto a Dubai, documentato anche attraverso i social. Alcune recenti voci ipotizzano un futuro ritorno a Temptation Island da parte della coppia, ma al momento non c’è assolutamente nulla di confermato.
