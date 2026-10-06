Manuela Arcuri volta pagina dopo la separazione: l’ipotesi flirt con il principe Domenico Antonio Pallavicino. Cosa sappiamo L'attrice è apparsa di recente in compagnia del nobile genovese, durante un viaggio a due con destinazione Parigi. Erano già stati avvistati a Montecarlo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Potrebbe esserci del tenero tra Manuela Arcuri e il principe Domenico Antonio Pallavicino. A raccontarlo è il settimanale Chi, che in alcuni scatti recenti mostra i due in compagnia durante un viaggio in jet a Parigi. E nonostante tra l’attrice e il nobile esista un rapporto di collaborazione professionale, c’è chi interpreta le ultime foto come la conferma di un possibile flirt in corso. Ecco che cosa sappiamo e tutti i dettagli della storia qui sotto.

Manuela Arcuri, l’ipotesi sul flirt in corso con il principe Pallavicino

Stavolta gli indizi potrebbero essere decisivi. Manuela Arcuri e il nobile Domenico Antonio Pallavicino erano stati avvistati, lo scorso settembre, durante un pranzo a due allo Yacht Club di Montecarlo. E ora ecco i nuovi scatti diffusi dal settimanale Chi, che vedono i due di nuovo insieme nel corso di un viaggio con destinazione Parigi. Nelle immagini, l’attrice e il principe appaiono all’interno di un jet privato, e poi nella capitale francese, in quello che Chi descrive come un "viaggio lampo nella Ville Lumière, volato ad alta quota tra sguardi d’intesa, l’immancabile colazione al Ritz e passeggiate tra l’arte e i luoghi più magici della città".

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Secondo il rotocalco, la sintonia tra i due "è evidente e gli impegni di lavoro si sono trasformati in una confidenza speciale e in un’affinità elettiva sempre più difficile da nascondere". Quello che traspare, dalle foto, è certamente un atteggiamento affettuoso di Arcuri nei confronti del principe, a cui stringe la mano. E si notano i sorrisi genuini durante la visita d’oltralpe. Manca però una vera prova del possibile flirt, motivo per cui, al momento, non esistono conferme su un possibile coinvolgimento romantico tra i due.

La collaborazione professionale tra Arcuri e Pallavicino

Di certo, tra la 49enne e il nobile genovese esiste da tempo un rapporto di lavoro documentato. L’ex protagonista di "Carabinieri", infatti, è uno dei volti ufficiali della Fondazione Pallavicino, ente nato a Genova nel 2019 con lo scopo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della famiglia del principe. Inoltre, Manuela è stata scelta come madrina per il volo inaugurale di una compagnia aerea in cui ha investito Domenico Antonio, rinsaldando ulteriormente la collaborazione già in atto.

Il possibile amore dopo la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco

Quello che sperano i fan, adesso, è che l’attrice abbia finalmente voltato pagina dopo la recente separazione dall’ex marito Giovanni Di Gianfrancesco. I due erano legati dal 2010, e insieme avevano avuto il figlio Mattia, ma nel 2026 la storia è arrivata al capolinea. La stessa Arcuri si era confessata così a Verissimo: "Non me lo sarei mai immaginata. Ho sempre creduto nella famiglia". Se sarà amore con il nobile genovese, ce lo diranno solo eventuali conferme dai diretti interessati. Ma in assenza di prove schiaccianti, restano le ipotesi, e le speranze sempre vive dei fan. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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