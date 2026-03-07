Manuela Arcuri, la verità sull'addio al marito: “Giovanni non mi ha tradita, le amiche sì”. E scoppia a piangere per il figlio
L’attrice racconta a Verissimo la fine del matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco e la delusione per alcuni amici: “Mi hanno pugnalata alle spalle”.
Tra gli ospiti intervistati a Verissimo oggi, 7 marzo, c’è stata anche Manuela Arcuri, attrice e showgirl che da domani torna al cinema con il film Tradita. Nella sua vita privata, però, negli ultimi mesi c’è stata una grande rivoluzione: la separazione dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, imprenditore molto facoltoso del settore edile.
Manuela Arcuri a Verissimo (7 marzo): la separazione dal marito Giovanni
Silvia Toffanin la accoglie in studio e subito affronta il tema della recente rottura col marito: "Sto bene, ogni giorno che passa va sempre meglio. Dopo 14 anni di matrimonio ho dovuto voltare pagina e ricominciare, ed è stato difficile. Purtroppo le cose nella vita cambiano: non l’avrei mai immaginato. Ho sempre creduto nella famiglia e nell’amore e non volevo far vivere a mio figlio Mattia la separazione dei genitori. Purtroppo è successo".
L’attrice spiega che la rottura non è stata improvvisa ma il risultato di un progressivo allontanamento:
"Ci siamo allontanati, distratti, e non abbiamo più alimentato la coppia. Siamo stati genitori meravigliosi, ma mancavano le attenzioni l’uno per l’altra. Ci siamo dati troppo per scontati: ed è quello l’inizio della fine".
La conduttrice Silvia Toffanin le chiede quando abbia capito che il rapporto stava cambiando. "Quando ognuno ha iniziato a considerare meno l’altro. Dopo tanti anni può subentrare la monotonia e questo può stancare il rapporto. Bisogna sempre tenere accesa la fiamma, ma noi non ci siamo riusciti. Si era spento tutto. Non abbiamo parlato quando sarebbe stato il momento giusto e quando lo abbiamo fatto era ormai troppo tardi. Eravamo diventati amici, non più moglie e marito".
Alla domanda su un eventuale tradimento, Arcuri è chiara: "No, non c’è stato. Ci è semplicemente sfuggito il matrimonio di mano. Il nostro errore è stato non parlarne quando abbiamo iniziato a sentirci distanti". L’attrice racconta anche quanto sia stato doloroso affrontare la separazione: "L’ho vissuta male. Giovanni è stata la persona più importante della mia vita e lo rimarrà sempre. Il nostro rapporto oggi si è trasformato: ci vogliamo comunque bene e cerchiamo di restare uniti per Mattia. Per ora siamo riusciti a costruire un nuovo equilibrio. Un nuovo amore? In questo momento sono un po’ disillusa. Mi dedico al lavoro e a mio figlio".
Arcuri, poi, confida inoltre di essersi sentita tradita anche da alcune amicizie:
"Sono stata tradita da un gruppo di amici, quelli storici che frequentavo insieme a Giovanni. Alcune amiche, dopo la crisi, si sono avvicinate a lui: evidentemente non erano vere amiche. Anche alcuni amici uomini mi hanno voltato le spalle. Mi sono sentita pugnalata alle spalle e questo mi ha ferito tantissimo".
Il rapporto con il figlio Mattia
Durante l’intervista a Verissimo va in onda anche un video dedicato a lei dal figlio Mattia. Le parole del ragazzo commuovono profondamente l’attrice romana, che scoppia in lacrime. "Mattia è speciale, è un ragazzo fantastico. Abbiamo un rapporto bellissimo. Credo e spero che abbia affrontato bene la separazione dei suoi genitori".
Arcuri rivela anche che il figlio ha già fatto la sua prima esperienza sul set:
"Per la prima volta ha recitato in un film, Tradita. È stato bravissimo e gli è piaciuto molto. È davvero un artista: vedo che ha un talento naturale ed è giusto che lo coltivi".
