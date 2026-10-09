Manuela Arcuri e il principe Pallavicino, niente matrimonio. La verità sulla presunta relazione Matrimonio tra Manuela Arcuri e il Principe? Il silenzio è stato rotto. Cosa è successo davvero tra i due e qual è la verità

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Manuela Arcuri è al centro del gossip in questi giorni. La vita sentimentale della soubrette 49enne è stata accostata infatti a Domenico Antonio Pallavicino, ultimo principe di Genova di anni 82. I diretti interessati non hanno in realtà dato alcuna conferma ufficiale sulla notizia, ma ormai non si parla di altro. Si sarebbero conosciuti nel 2023, anno in cui l’attrice è stata scelta come testimonial della Fondazione Pallavicino, che si occupa di valorizzare il patrimonio artistico della casata.

Manuela Arcuri e la verità sul matrimonio con il Principe

Quel che è certo è che i due avrebbero collaborato in più occasioni, tanto che hanno anche condiviso una trasferta a Parigi a bordo di un jet privato e che hanno soggiornato in un hotel di lusso. Le voci filtrate sulla stampa specializzata negli ultimi giorni hanno addirittura parlato di un possibile matrimonio il prossimo dicembre in Liguria. Rumour a cui entrambi non hanno ancora dato un riscontro. Arcuri ha tra l’altro concluso recentemente la sua relazione con Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto il figlio Mattia.

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Durante una puntata de La Volta Buona, programma Rai di Caterina Balivo, il giornalista Valerio Palmieri ha fatto sapere nuove informazioni sulla loro presunta storia. "Non c’è un matrimonio in vista, nemmeno una relazione" – ha detto.

Il comunicato del principe Domenico Antonio

Le voci su una loro presunta relazione e sul matrimonio hanno intanto fatto sì che venisse alimentata sempre di più la curiosità del pubblico, oltre che diverse polemiche sui social. Per questo motivo, il Principe è intervenuto personalmente e ha anche agito per vie legali, in modo da tutelare la sua persona. Il nobile ha fatto uscire un comunicato stampa con cui ha fatto sapere di aver affidato ai propri avvocati il compito di monitorare i contenuti pubblicati online, prestando più attenzione ai messaggi ritenuti offensivi nei confronti suoi e dell’attrice.

Ci sarebbero infatti stati dei commenti volti a ledere la reputazione e la loro sfera privata. Pallavicino ha inoltre fatto sapere che i risarcimenti ottenuti mediante le cause saranno devoluti in beneficenza. L’obiettivo è infatti proprio quello di tutelare la propria reputazione ma anche quella di Manuela Arcuri, entrambi finiti al centro del mirino dei social dopo che sono state diffuse notizie su una loro presunta – mai confermata – storia d’amore. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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