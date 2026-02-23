Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Manuela Arcuri ‘pizzicata’ a Dubai con l’ex marito. Le voci sul ritorno di fiamma (possibile) dopo i tradimenti

L'attrice e Giovanni Di Gianfrancesco si sono mostrati insieme dopo mesi turbolenti. Sui social le immagini di una vacanza formato famiglia nel deserto arabo. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Qualcosa si muove nella vita sentimentale di Manuela Arcuri. A distanza di mesi dalla separazione da Giovanni Di Gianfrancesco, l’attrice e showgirl è tornata a mostrarsi improvvisamente al fianco dell’ex marito. Lo ha fatto attraverso una serie di scatti pubblicati sui social, a testimonianza di una vacanza a Dubai insieme al figlio Mattia, 11 anni, e all’imprenditore. Ma dopo le pesanti insinuazioni di qualche mese fa, i fan della Arcuri restano scettici sullo ‘status’ della sua relazione. Ecco tutti i dettagli.

Manuela Arcuri, dalle accuse di tradimento agli scatti con l’ex

Per capire il peso di queste immagini social, che vedono Manuela di nuovo al fianco dell’ex, bisogna tornare indietro di qualche mese. Quando fu la stessa Arcuri a seminare indizi sulla rottura attraverso i social. L’attrice non aveva mai fatto nomi esplicitamente, ma le sue parole erano state piuttosto eloquenti. "E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente", aveva scritto, "perché potresti donare loro anche tutto il tuo cuore, ma continuerebbero solo a deluderti…Chi ti ama, non ti tradisce". Frasi che, nel contesto di una relazione appena naufragata, avevano davvero pochi margini di interpretazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A mettere il sigillo definitivo sulla separazione era stato poi il settimanale Oggi, che aveva confermato la rottura ufficiale. E il silenzio di Manuela di fronte alle indiscrezioni aveva fatto il resto.

Le nuove foto a Dubai e i dubbi dei fan

Ora le immagini condivise su Instagram raccontano un’altra storia, o almeno, provano a farlo. Manuela, Giovanni e il piccolo Mattia sorridono insieme tra i grattacieli di Dubai, in quello che sembra a tutti gli effetti un viaggio di famiglia. Ma le possibili letture a questo punto sono due. La prima è quella del ritorno di fiamma: i due potrebbero aver superato le difficoltà, chiarito i malintesi e scelto di riprendere in mano la relazione, magari con maggiore consapevolezza e maturità. La seconda invece è più pragmatica: Arcuri e Di Gianfrancesco potrebbero semplicemente aver deciso di mettere da parte le proprie questioni personali per garantire a Mattia la serenità di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, in un contesto disteso e spensierato.

Fin qui, Manuela Arcuri ha scelto di non commentare a riguardo. Lo stesso approccio adottato nei mesi scorsi di fronte alle voci su una possibile crisi. E il suo silenzio ancora una volta lascia aperte tutte le porte. Almeno fino a quando (e se) l’attrice non sceglierà di parlare.

Potrebbe interessarti anche

Manuela Arcuri

Manuela Arcuri, matrimonio finito con Giovanni Di Gianfrancesco: il retroscena choc e il post sulle 'corna'

Stando a recenti indiscrezioni, la relazione tra la showgirl e l'imprenditore sarebb...
Manuela Arcuri

Manuela Arcuri lascia il marito, le prime parole dopo la separazione

Manuela Arcuri lascia il marito, la conferma del difficile periodo è arrivata dalla ...
Gabriel Garko

Gabriel Garko, il matrimonio segreto: "Ho sposato Giorgio due anni fa, non lo sapevano nemmeno le nostre famiglie"

L'attore, ospite di Silvia Toffanin per presentare la nuova fiction "Colpa dei Sensi...
Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo

Jacqueline Luna di Giacomo scrive a Ultimo per San Valentino, la mossa dopo le voci di crisi: "La butto lì"

Tra voci insistenti, indiscrezioni mai confermate e un riferimento a San Valentino a...
Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis 'scarica' Alvise Rigo, lo sfogo social e il gossip sulla rottura: “Imbarazzante”

Tra indizi social e indiscrezioni, Elisabetta Canalis sarebbe tornata single: lo sfo...
Gerry Scotti Samira Lui

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti se la prende con Samira Lui: "Confondi tutti". Un concorrente (bellissimo) semina il caos

Nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 22 febbraio 2026 Samira Lui ha u...
Addio a Federico Frusciante, morto lo youtuber e critico cinematografico a 52 anni: la causa della morte

È morto Federico Frusciante, chi era lo youtuber e critico cinematografico e la causa della morte

Domenica 15 febbraio 2026 è morto Federico Frusciante, noto youtuber e critico cinem...
Non Si Ruba a Casa dei Ladri, il film con Manuela Arcuri è in streaming su Netflix

Manuela Arcuri più seducente che mai: scoprite cosa ha combinato su Netflix

Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truff...
Una notte al museo

I film in onda in TV stasera, sabato 7 febbraio 2026: Una notte al museo 2 sfida Vittorio Gassman e il duo Bud e Terence

I migliori film disponibili stasera, sabato 7 febbraio 2026: dalla commedia Una nott...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Raniero Monaco di Lapio

Raniero Monaco di Lapio
Ginevra Festa

Ginevra Festa
Auro Bulbarelli

Auro Bulbarelli
Pilar Fogliati

Pilar Fogliati

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963