Manuela Arcuri ‘pizzicata’ a Dubai con l’ex marito. Le voci sul ritorno di fiamma (possibile) dopo i tradimenti L'attrice e Giovanni Di Gianfrancesco si sono mostrati insieme dopo mesi turbolenti. Sui social le immagini di una vacanza formato famiglia nel deserto arabo. Ecco i dettagli.

Qualcosa si muove nella vita sentimentale di Manuela Arcuri. A distanza di mesi dalla separazione da Giovanni Di Gianfrancesco, l’attrice e showgirl è tornata a mostrarsi improvvisamente al fianco dell’ex marito. Lo ha fatto attraverso una serie di scatti pubblicati sui social, a testimonianza di una vacanza a Dubai insieme al figlio Mattia, 11 anni, e all’imprenditore. Ma dopo le pesanti insinuazioni di qualche mese fa, i fan della Arcuri restano scettici sullo ‘status’ della sua relazione. Ecco tutti i dettagli.

Manuela Arcuri, dalle accuse di tradimento agli scatti con l’ex

Per capire il peso di queste immagini social, che vedono Manuela di nuovo al fianco dell’ex, bisogna tornare indietro di qualche mese. Quando fu la stessa Arcuri a seminare indizi sulla rottura attraverso i social. L’attrice non aveva mai fatto nomi esplicitamente, ma le sue parole erano state piuttosto eloquenti. "E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente", aveva scritto, "perché potresti donare loro anche tutto il tuo cuore, ma continuerebbero solo a deluderti…Chi ti ama, non ti tradisce". Frasi che, nel contesto di una relazione appena naufragata, avevano davvero pochi margini di interpretazione.

A mettere il sigillo definitivo sulla separazione era stato poi il settimanale Oggi, che aveva confermato la rottura ufficiale. E il silenzio di Manuela di fronte alle indiscrezioni aveva fatto il resto.

Le nuove foto a Dubai e i dubbi dei fan

Ora le immagini condivise su Instagram raccontano un’altra storia, o almeno, provano a farlo. Manuela, Giovanni e il piccolo Mattia sorridono insieme tra i grattacieli di Dubai, in quello che sembra a tutti gli effetti un viaggio di famiglia. Ma le possibili letture a questo punto sono due. La prima è quella del ritorno di fiamma: i due potrebbero aver superato le difficoltà, chiarito i malintesi e scelto di riprendere in mano la relazione, magari con maggiore consapevolezza e maturità. La seconda invece è più pragmatica: Arcuri e Di Gianfrancesco potrebbero semplicemente aver deciso di mettere da parte le proprie questioni personali per garantire a Mattia la serenità di trascorrere del tempo con entrambi i genitori, in un contesto disteso e spensierato.

Fin qui, Manuela Arcuri ha scelto di non commentare a riguardo. Lo stesso approccio adottato nei mesi scorsi di fronte alle voci su una possibile crisi. E il suo silenzio ancora una volta lascia aperte tutte le porte. Almeno fino a quando (e se) l’attrice non sceglierà di parlare.

