Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Manuela Arcuri, matrimonio finito con Giovanni Di Gianfrancesco: il retroscena choc e il post sulle 'corna'

Stando a recenti indiscrezioni, la relazione tra la showgirl e l'imprenditore sarebbe giunta al capolinea. La coppia aveva anche avuto un figlio, Mattia, nato nel 2014.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Amore finito per Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Questa è l’indiscrezione-bomba lanciata dal direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, durante la puntata di oggi de La Volta Buona. Sulla scia della rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, anche l’ex Carabinieri si accoda così all’elenco di coppie vip ‘scoppiate’. E a ben guardare, le prime avvisaglie erano già arrivata a inizio ottobre, quando la Arcuri aveva pubblicato un post su Instagram parlando – ma senza fare nomi – di tradimento. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Manuela Arcuri, l’indiscrezione choc sulla rottura con Giovanni Di Gianfrancesco

La storia tra Manuela e Giovanni sembrava di quelle destinate a durare per sempre. Insieme dal 2010, matrimonio celebrato con tutti i crismi nel 2022, e un figlio, Mattia, nato nel 2014. Eppure, anche le favole moderne possono naufragare, e così la Arcuri e il marito, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero ormai preso strade separate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

A parlarne ufficialmente è stato Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi. Ospite oggi a La Volta Buona, non ha esitato a rivelare: "Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco…Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c’è un bambino".

Per adesso, i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo, ma alcuni indizi su quanto sta accadendo potrebbero nascondersi nel profilo social della stessa Arcuri. Che già alcune settimane fa aveva pubblicato frasi sospette riguardo a presunte ‘corna’.

Il post di Manuela Arcuri sul tradimento

A inizio ottobre, la Arcuri aveva postato su Instagram un messaggio sospetto in cui scriveva: "Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta". Poi, sotto il post, una didascalia aggiuntiva: "Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare".

Insomma, le parole di Manuela Arcuri farebbero pensare a un tradimento da parte del marito, anche se non abbiamo altri indizi a riguardo, al momento, e non è bene saltare subito a conclusioni. Altri aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore. Magari sarà la stessa showgirl a decidere di aggiornare i suoi fan con un altro post social, chiarendo o smentendo le voci.

Potrebbe interessarti anche

Non Si Ruba a Casa dei Ladri, il film con Manuela Arcuri è in streaming su Netflix

Manuela Arcuri più seducente che mai: scoprite cosa ha combinato su Netflix

Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truff...
Manuela Arcuri

Manuela Arcuri chiude improvvisamente col marito: cosa è successo

Girato tra Roma e la Puglia, Non si ruba a casa dei ladri unisce satira politica e i...
Manuela Arcuri e Sabrina Ferilli

Manuela Arcuri contro Sabrina Ferilli: l’intervento che le ha fatte litigare

Dalla citazione al celebre duo comico, all'ispirazione che ha illuminato il regista ...
Manuela Arcuri

Manuela Arcuri e il mistero sulla morte del padre: cos’è successo

Valanga di guai tra le palme di Santo Domingo, dai segreti sulle location e sul cast...
Michelle Hunziker

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la favola d'amore è già finita: l’indiscrezione choc sulla rottura

Gli ultimi rumors parlano di una rottura improvvisa tra la conduttrice e l'imprendit...
Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 15 ottobre

Anticipazioni 'Chi l’ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: "documenti inediti" svelati sul caso Manuela Murgia

Nella puntata in onda stasera su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli spazio anche...
Anticipazioni Le Iene, il caso Manuela Murgia

Le Iene, dopo Garlasco una nuova inchiesta choc: la svolta sul caso di Manuela Murgia

Le Iene, anticipazioni del 5 ottobre: nuovi sviluppi sul caso Murgia tra Dna, indagi...
Un posto al sole - Mariella e Guido

Un posto al sole, Mariella (sconvolta) gela Guido: il suo ultimatum choc a Claudia

In queste puntate la coppia affronta dubbi e sfide, mentre segreti, gesti romantici ...
Michelle Hunziker - Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker, tensione con il fidanzato Nino Tronchetti Provera: lite choc dopo Verissimo

Prima lite di coppia per la bella conduttrice e il suo nuovo compagno, pizzicati per...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Nino Tronchetti Provera

Nino Tronchetti Provera
Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi
Omar Benabdallah

Omar Benabdallah
Alvise Rigo

Alvise Rigo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963