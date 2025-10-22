Manuela Arcuri, matrimonio finito con Giovanni Di Gianfrancesco: il retroscena choc e il post sulle 'corna' Stando a recenti indiscrezioni, la relazione tra la showgirl e l'imprenditore sarebbe giunta al capolinea. La coppia aveva anche avuto un figlio, Mattia, nato nel 2014.

Amore finito per Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Questa è l’indiscrezione-bomba lanciata dal direttore del settimanale Oggi, Andrea Biavardi, durante la puntata di oggi de La Volta Buona. Sulla scia della rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, anche l’ex Carabinieri si accoda così all’elenco di coppie vip ‘scoppiate’. E a ben guardare, le prime avvisaglie erano già arrivata a inizio ottobre, quando la Arcuri aveva pubblicato un post su Instagram parlando – ma senza fare nomi – di tradimento. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Manuela Arcuri, l’indiscrezione choc sulla rottura con Giovanni Di Gianfrancesco

La storia tra Manuela e Giovanni sembrava di quelle destinate a durare per sempre. Insieme dal 2010, matrimonio celebrato con tutti i crismi nel 2022, e un figlio, Mattia, nato nel 2014. Eppure, anche le favole moderne possono naufragare, e così la Arcuri e il marito, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbero ormai preso strade separate.

A parlarne ufficialmente è stato Andrea Biavardi, direttore del settimanale Oggi. Ospite oggi a La Volta Buona, non ha esitato a rivelare: "Manuela Arcuri si separa dal marito Giovanni Di Gianfrancesco…Lo ha quasi comunicato, ha quasi messo a verbale. Pare che anche questo sia un amore finito. Stiamo cercando di capire il perché, dispiace a maggior ragione quando c’è un bambino".

Per adesso, i diretti interessati non hanno commentato in alcun modo, ma alcuni indizi su quanto sta accadendo potrebbero nascondersi nel profilo social della stessa Arcuri. Che già alcune settimane fa aveva pubblicato frasi sospette riguardo a presunte ‘corna’.

Il post di Manuela Arcuri sul tradimento

A inizio ottobre, la Arcuri aveva postato su Instagram un messaggio sospetto in cui scriveva: "Chi ti ama veramente: non ti mente, non ti usa, non ti ferisce e non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti, ti rispetta". Poi, sotto il post, una didascalia aggiuntiva: "Non mi sento di aggiungere una parola di più, questa frase dice tutto, ma a tutte le persone che sono in linea con il mio pensiero posso dire che eliminato il buio che ci circondava sarà tutto più luminoso!!!! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare".

Insomma, le parole di Manuela Arcuri farebbero pensare a un tradimento da parte del marito, anche se non abbiamo altri indizi a riguardo, al momento, e non è bene saltare subito a conclusioni. Altri aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore. Magari sarà la stessa showgirl a decidere di aggiornare i suoi fan con un altro post social, chiarendo o smentendo le voci.

