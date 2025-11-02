Manuela Arcuri lascia il marito, le prime parole dopo la separazione Manuela Arcuri lascia il marito, la conferma del difficile periodo è arrivata dalla stessa attrice che ha condiviso le prime parole dopo la rottura.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

IPA

CONDIVIDI

Manuela Arcuri lascia il marito, dopo giorni di indiscrezioni e silenzi, l’attrice ha confermato ufficialmente la fine del matrimonio con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. La notizia, anticipata dal settimanale Oggi, è stata poi confermata dalla stessa Arcuri attraverso una storia su Instagram, in cui ha voluto ringraziare i tanti fan che le hanno espresso affetto e sostegno in questo momento delicato.

Manuela Arcuri lascia il marito, le prime parole sui social

"Buonasera amici, volevo ringraziarvi tanto per tutti i messaggi che mi avete mandato ultimamente. Mi avete scritto parole meravigliose, mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio. Sapete che non è un periodo facile per me", ha detto Manuela Arcuri in un video postato sulle sue storie Instagram in cui cerca di mostrarsi forte e positiva nonostante il difficile momento.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Senza mai nominare direttamente Di Gianfrancesco, Manuela Arcuri ha scelto di parlare per la prima volta del difficile periodo che sta attraversando, confermando di fatto la fine della relazione durata oltre quindici anni. Le nozze, celebrate tre anni fa dopo dodici anni di convivenza, sembravano suggellare una storia solida e tenuta con discrezione lontana dai riflettori.

Secondo alcune indiscrezioni, alla base della rottura ci sarebbero stati presunti tradimenti da parte del marito, ma l’attrice ha preferito non commentare queste voci, concentrandosi invece sulla sua rinascita personale: "Sì, non è un periodo facile, ma passerà, perché io sono una donna forte, grazie anche a voi", ha aggiunto, mostrando la determinazione e la serenità di chi guarda avanti con coraggio.

A darle forza in questi giorni difficili c’è anche un nuovo affetto: il piccolo Palù, un cucciolo di tre mesi e mezzo che Manuela ha mostrato ai suoi follower, raccontando quanto la sua presenza le stia migliorando l’umore. "Mi sta dando tanto amore, è uno spettacolo", ha confidato l’attrice, lasciando intendere che, nonostante la sofferenza, c’è spazio per un nuovo inizio.

Nelle ultime ore, l’attrice ha condiviso anche il video di un’atleta che fa i 100m ostacoli e una frase dal forte significato simbolico: "La forza di una donna è l’arte di trasformare ogni ferita in un fiore e ogni crollo in un nuovo inizio".

Parole che suonano come un manifesto della sua rinascita, un messaggio di speranza e resilienza dopo la fine del suo matrimonio. Sono lontane le ultime vacanze estive in cui facevano rafting insieme al figlio Mattia. Ora c’è molta attesa per rivedere Manuela Arcuri sorridente sul set di cinema e televisione con nuovi progetti.

Potrebbe interessarti anche