Colpi, inganni e risate: Manuela Arcuri sfodera tutto il suo fascino su Netflix Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truffe esilaranti e situazioni al limite, regala al pubblico puro divertimento.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Su Netflix si ride! Sulla piattaforma arriva una commedia frizzante che mescola inganni, situazioni al limite e comicità. La protagonista è Manuela Arcuri, la quale, con il suo irresistibile fascino, riesce a regalare ai telespettatori una grande interpretazione. Tra furti rocamboleschi, malintesi esilaranti e personaggi sopra le righe, il film racconta le follie della vita quotidiana trasformata in un vero e proprio spettacolo che, di sicuro, saprà farvi divertire. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Non Si Ruba a Casa dei Ladri, la commedia imperdibile con Manuela Arcuri

Non Si Ruba a Casa dei Ladri (2016), diretto da Carlo Vanzina, è una commedia all’italiana che punta il dito contro corruzione, disuguaglianze e un sistema di giustizia spesso lento e inefficace. La storia segue Antonio (Vincenzo Salemme), un imprenditore napoletano che, dopo essere stato fregato da un politico senza scrupoli, Simone Santoro (Massimo Ghini), decide di farsi giustizia da solo insieme alla moglie Daniela (Stefania Rocca).I due mettono in piedi un piano per ribaltare la situazione e vendicarsi. Oltre alla satira sul mondo della politica, il film mostra come chi vive onestamente finisca spesso per essere la vittima di un sistema corrotto, mentre i furbi sembrano cavarsela sempre. In questo contesto entra in gioco anche Lori (Manuela Arcuri), la compagna di Santoro: un personaggio che all’inizio appare come una semplice "fidanzata del politico", ma che nasconde più sfumature e porta in scena giochi di potere e inganni. Vanzina riesce ad alternare ironia e critica sociale con il suo stile leggero e scorrevole. Forse non è il film più innovativo della sua carriera, ma riesce comunque a divertire e a far riflettere, senza mai prendersi troppo sul serio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Non Si Ruba a Casa dei Ladri di Carlo ed Enrico Vanzina si inserisce nella cosiddetta "trilogia della truffa", insieme a I mitici – Colpo gobbo a Milano (1994) e In questo mondo di ladri (2004). In tutti e tre i film, i protagonisti comuni si ribellano a inganni e corruzione di natura politica, sociale o burocratica, scegliendo di agire in modo non convenzionale. Roma non è solo sfondo, ma rappresentazione della vita quotidiana e delle sue contraddizioni, mentre lo spostamento del colpo in Svizzera richiama la dimensione internazionale del denaro illecito. Alcuni dettagli arricchiscono la narrazione: la battuta di Vincenzo Salemme che cita Bacoli come sua terra d’origine e il personaggio di Lori Carlucci (Manuela Arcuri), che pur marginale rappresenta il lato privato e apparente del potere corrotto. Il film è in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche