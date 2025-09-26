Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Colpi, inganni e risate: Manuela Arcuri sfodera tutto il suo fascino su Netflix

Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truffe esilaranti e situazioni al limite, regala al pubblico puro divertimento.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su Netflix si ride! Sulla piattaforma arriva una commedia frizzante che mescola inganni, situazioni al limite e comicità. La protagonista è Manuela Arcuri, la quale, con il suo irresistibile fascino, riesce a regalare ai telespettatori una grande interpretazione. Tra furti rocamboleschi, malintesi esilaranti e personaggi sopra le righe, il film racconta le follie della vita quotidiana trasformata in un vero e proprio spettacolo che, di sicuro, saprà farvi divertire. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Non Si Ruba a Casa dei Ladri, la commedia imperdibile con Manuela Arcuri

Non Si Ruba a Casa dei Ladri (2016), diretto da Carlo Vanzina, è una commedia all’italiana che punta il dito contro corruzione, disuguaglianze e un sistema di giustizia spesso lento e inefficace. La storia segue Antonio (Vincenzo Salemme), un imprenditore napoletano che, dopo essere stato fregato da un politico senza scrupoli, Simone Santoro (Massimo Ghini), decide di farsi giustizia da solo insieme alla moglie Daniela (Stefania Rocca).I due mettono in piedi un piano per ribaltare la situazione e vendicarsi. Oltre alla satira sul mondo della politica, il film mostra come chi vive onestamente finisca spesso per essere la vittima di un sistema corrotto, mentre i furbi sembrano cavarsela sempre. In questo contesto entra in gioco anche Lori (Manuela Arcuri), la compagna di Santoro: un personaggio che all’inizio appare come una semplice "fidanzata del politico", ma che nasconde più sfumature e porta in scena giochi di potere e inganni. Vanzina riesce ad alternare ironia e critica sociale con il suo stile leggero e scorrevole. Forse non è il film più innovativo della sua carriera, ma riesce comunque a divertire e a far riflettere, senza mai prendersi troppo sul serio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Non Si Ruba a Casa dei Ladri di Carlo ed Enrico Vanzina si inserisce nella cosiddetta "trilogia della truffa", insieme a I mitici – Colpo gobbo a Milano (1994) e In questo mondo di ladri (2004). In tutti e tre i film, i protagonisti comuni si ribellano a inganni e corruzione di natura politica, sociale o burocratica, scegliendo di agire in modo non convenzionale. Roma non è solo sfondo, ma rappresentazione della vita quotidiana e delle sue contraddizioni, mentre lo spostamento del colpo in Svizzera richiama la dimensione internazionale del denaro illecito. Alcuni dettagli arricchiscono la narrazione: la battuta di Vincenzo Salemme che cita Bacoli come sua terra d’origine e il personaggio di Lori Carlucci (Manuela Arcuri), che pur marginale rappresenta il lato privato e apparente del potere corrotto. Il film è in streaming su Netflix.

Potrebbe interessarti anche

Manuela Arcuri e Sabrina Ferilli

Manuela Arcuri contro Sabrina Ferilli: l’intervento che le ha fatte litigare

Dalla citazione al celebre duo comico, all'ispirazione che ha illuminato il regista ...
Smetto Quando Voglio, la trilogia di film con Edoardo Leo è in streaming su Netflix

Su Netflix la banda criminale più geniale d'Italia è guidata da Edoardo Leo

Tre capitoli esilaranti, un cast stellare e tanta satira sull’Italia di oggi: Edoard...
Sara - La Donna Nell'Ombra, la serie con Claudia Gerini è in streaming su Netflix

Una madre pronta a tutto per scoprire la verità: Claudia Gerini è superlativa in questa serie tv Netflix

Claudia Gerini torna con una serie tv mozzafiato targata Netflix: misteri, vendette ...
Manuela Arcuri

Manuela Arcuri lascia il marito e si fa una nuova vita: con chi

Tutti i segreti dietro il film 'Non si ruba a casa dei ladri' con Manuela Arcuri: da...
Lucia Ocone

Lucia Ocone diventa milionaria: l'incredibile trasformazione su Netflix

Lucia Ocone diventa ricchissima, insieme alla sua famiglia, in un film divertentissi...
Simone Montedoro

Simone Montedoro oltre Il Paradiso delle Signore: è uno psicologo su Netflix

L’attore è tra i protagonisti di ‘Io sono la fine del mondo’, una commedia satirica ...
L'Amore, In Teoria, Nicolas Maupas protagonista del film in streaming su Netflix

La star di Un professore conquista col fascino su Netflix: in questo film insegue desideri proibiti

Nicolas Maupas sbarca su Netflix con una commedia romantica e, a tratti, divertente....
Tolo Tolo in streaming su Netflix

Netflix propone Checco Zalone in un ruolo completamente diverso da quello cui eravamo abituati

Il film campione d’incassi che ha diviso pubblico e critica arriva in streaming su N...
Ilenia Pastorelli

Sensuale, travolgente, bellissima: Ilenia Pastorelli travolta dalla rivoluzione digitale su Netflix

Ecco un film ad alto tasso di tecnologia ambientato in un prossimo futuro, dove anch...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Paolo Belli

Paolo Belli
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
Nancy Brilli

Nancy Brilli

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963