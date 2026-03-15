Manuela Arcuri divorzia dal marito, i dettagli dell'accordo economico Manuela Arcuri ha completato le pratiche di divorzio e raggiunto un accordo economico con l'ormai ex marito Giovanni Di Gianfrancesco.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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Si chiude ufficialmente il capitolo matrimoniale tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. Dopo mesi di indiscrezioni e l’annuncio pubblico della rottura, i due hanno raggiunto un accordo legale di separazione che definisce in modo definitivo i rapporti tra l’attrice e l’imprenditore. Durante un’intervista televisiva a Verissimo, Arcuri aveva spiegato che la relazione era arrivata a un punto di stanchezza e monotonia, una fase in cui il rapporto di coppia aveva perso la complicità iniziale.

Manuela Arcuri divorzio dal marito Giovanni Di Gianfrancesco, i dettagli dell’accordo economico

L’intesa – riportata da Il messaggero – stabilisce che Manuela Arcuri riceverà un assegno mensile di 6mila euro, mentre potrà continuare a vivere nella villa di famiglia situata a Roma Sud, dove resterà insieme al figlio Mattia, nato dalla loro relazione. Per quanto riguarda il bambino, oggi undicenne, i due genitori hanno scelto la strada dell’affidamento condiviso, mantenendo entrambi un ruolo attivo nella sua crescita.

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La trattativa, seguita dall’avvocato Antonio Conte, noto per aver assistito anche altri protagonisti di separazioni molto mediatiche tra cui Francesco Totti, si sarebbe svolta in tempi piuttosto rapidi e senza particolari tensioni.

Un matrimonio iniziato negli Stati Uniti

La storia tra Arcuri e Di Gianfrancesco era iniziata oltre dieci anni fa. Nel 2013 la coppia aveva celebrato un primo matrimonio a Las Vegas, con una cerimonia informale negli Stati Uniti. Anni dopo avevano deciso di festeggiare nuovamente le nozze con un evento più tradizionale in Italia, scegliendo il suggestivo Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano, una delle location più note per i matrimoni vip.

Per lungo tempo i due erano rimasti lontani dai riflettori del gossip, mantenendo una vita privata piuttosto riservata e senza essere coinvolti in particolari scandali.

Le difficoltà sarebbero emerse gradualmente negli ultimi mesi. Già durante l’estate, secondo alcune indiscrezioni, tra i due erano iniziati i primi segnali di distanza. In autunno l’attrice aveva pubblicato sui social riflessioni molto personali, con frasi che parlavano di fiducia tradita e rapporti che finiscono quando viene meno il rispetto.

Solo poche settimane fa la coppia era stata vista insieme a Dubai per una vacanza con il figlio. Le immagini pubblicate sui social avevano fatto pensare a un possibile riavvicinamento. In realtà, come chiarito successivamente dalla stessa attrice, quel viaggio non ha cambiato la situazione: la decisione di separarsi era ormai stata presa.

Un nuovo capitolo anche nel lavoro

Mentre sul piano personale si chiude una lunga storia sentimentale, l’attrice si prepara a tornare sul grande schermo. Ha infatti presentato il film "Tradita", in uscita nelle sale il 22 marzo. Diretto da Gabriele Altobelli e tratto dal romanzo di Maria Carboni, il film racconta la vicenda di una vedova che si innamora dell’ex socio del marito scomparso, scoprendo però una doppia vita dell’uomo che porterà a conseguenze drammatiche.

Nel cast figurano anche William Levy, Fernando Lindez, Angela Molina, Monica Guerritore e Giancarlo Giannini.

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