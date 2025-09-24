Trova nel Magazine
Manuela Arcuri contro Sabrina Ferilli: l’intervento che le ha fatte litigare

Dalla citazione al celebre duo comico, all'ispirazione che ha illuminato il regista e protagonista Vincenzo Salemme, fino allo scontro tra Ferilli e Arcuri.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Pericle Caruso (Vincenzo Salemme) si sottopone a un’operazione per un’ernia del disco fatta dal professor Lamappen in Francia, operazione che però finisce male lasciandolo su una sedia a rotelle. Due anni dopo decide di denunciare Lamappen, chiedendo a Mario Pecorella (Carlo Buccirosso), suo amico ortopedico, di testimoniare a suo favore. Il problema è che il principale di Mario, il dottor Volpetti, è molto amico di Lamappen e offre a Mario una promozione se rinuncia a testimoniare. Nel frattempo Maria Grazia (Manuela Arcuri), la moglie di Volpetti, diventa l’amante di Mario, complice di una serie di situazioni imbarazzanti. Silvia (Sabrina Ferilli), l’infermiera di Pericle, si trova coinvolta in questo groviglio umano, mentre Pericle cerca di gestire tutto tra giuramenti, viaggi, siepi di bugie e un processo impossibile da vincere.
A ruota libera va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 23:10.

