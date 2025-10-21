Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Manuela Arcuri chiude improvvisamente col marito: cosa è successo

Girato tra Roma e la Puglia, Non si ruba a casa dei ladri unisce satira politica e ironia, con un cast guidato da Salemme, con Manuela Arcuri in un intreccio di vendette

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna Non si ruba a casa dei ladri, parte della lunga serie di lavori di Carlo Vanzina, un gruppo di comuni cittadini decide di vendicarsi di un politico corrotto che ha truffato mezzo Paese. Tra i protagonisti spicca Manuela Arcuri, che interpreta Anna, la moglie del protagonista Fabio (Vincenzo Salemme). Dopo anni di delusioni e bugie, Anna decide di chiudere definitivamente con il marito, stanca dei suoi imbrogli e del suo egoismo, scegliendo invece di ripartire da sé stessa. Mentre Fabio mette in piedi una rocambolesca operazione per rimettersi in gioco, la donna ritrova la propria forza e indipendenza.
Non si ruba a casa dei ladri va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Non Si Ruba a Casa dei Ladri, il film con Manuela Arcuri è in streaming su Netflix

Manuela Arcuri più seducente che mai: scoprite cosa ha combinato su Netflix

Su Netflix arriva un film con Manuela Arcuri che, con charme e comicità, e tra truff...
Manuela Arcuri e Sabrina Ferilli

Manuela Arcuri contro Sabrina Ferilli: l’intervento che le ha fatte litigare

Dalla citazione al celebre duo comico, all'ispirazione che ha illuminato il regista ...
Serena Rossi

Serena Rossi, cosa è disposta a fare per il figlio malato

Girato tra Napoli e Roma, Caccia al tesoro riunisce un cast brillante guidato da Vin...
Eva Herzigova

Eva Herzigova ha tradito il marito (e non una volta sola)

Girato tra Napoli e Procida, L’amico del cuore è una delle commedie più amate di Sal...
I film in onda in TV stasera, martedì 21 ottobre 2025: Sabrina Ferilli tenta Pieraccioni e due cult da cineteca

I film in onda in TV stasera, martedì 21 ottobre 2025: Sabrina Ferilli tenta Pieraccioni e due cult da cineteca

I film disponibili nella serata di martedì 21 ottobre 2025: il comico di fronte all'...
Terence Hill

Morto a soli 16 anni, tragedia irrimediabile per Terence Hill: cosa è successo

Girato tra Stati Uniti e Spagna, Renegade è uno dei film più amati di Terence Hill: ...
Teresa Mannino

Guai in vista per Teresa Mannino: cos’è successo

Buona giornata porta in scena 12 episodi intrecciati in un unico giorno. Nel cast, o...
I film in onda in TV stasera, mercoledì 1 ottobre 2025: un terremoto devastante in California e una favolosa Julie Andrews

I film in onda in TV stasera, mercoledì 1 ottobre 2025: un terremoto devastante in California e una favolosa Julie Andrews

I migliori film disponibili nella serata di mercoledì 1 ottobre 2025: il disaster mo...
Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 15 ottobre

Anticipazioni 'Chi l’ha visto?', scoop di Federica Sciarelli: "documenti inediti" svelati sul caso Manuela Murgia

Nella puntata in onda stasera su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli spazio anche...

NH Collection Mirtillo Rosso

Fuga nel weekend e non solo

Ecco un luogo immerso nella natura nel cuore delle Alpi

LEGGI

Personaggi

Valentina Persia

Valentina Persia
Omer Elomari del Grande Fratello

Omer Elomari
Maurizio Casagrande

Maurizio Casagrande
Claudia Cardinale

Claudia Cardinale

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963