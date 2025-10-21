Manuela Arcuri chiude improvvisamente col marito: cosa è successo
Girato tra Roma e la Puglia, Non si ruba a casa dei ladri unisce satira politica e ironia, con un cast guidato da Salemme, con Manuela Arcuri in un intreccio di vendette
Torna Non si ruba a casa dei ladri, parte della lunga serie di lavori di Carlo Vanzina, un gruppo di comuni cittadini decide di vendicarsi di un politico corrotto che ha truffato mezzo Paese. Tra i protagonisti spicca Manuela Arcuri, che interpreta Anna, la moglie del protagonista Fabio (Vincenzo Salemme). Dopo anni di delusioni e bugie, Anna decide di chiudere definitivamente con il marito, stanca dei suoi imbrogli e del suo egoismo, scegliendo invece di ripartire da sé stessa. Mentre Fabio mette in piedi una rocambolesca operazione per rimettersi in gioco, la donna ritrova la propria forza e indipendenza.
Non si ruba a casa dei ladri va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.
