Manuela Arcuri chiude improvvisamente col marito: cosa è successo Girato tra Roma e la Puglia, Non si ruba a casa dei ladri unisce satira politica e ironia, con un cast guidato da Salemme, con Manuela Arcuri in un intreccio di vendette

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Torna Non si ruba a casa dei ladri, parte della lunga serie di lavori di Carlo Vanzina, un gruppo di comuni cittadini decide di vendicarsi di un politico corrotto che ha truffato mezzo Paese. Tra i protagonisti spicca Manuela Arcuri, che interpreta Anna, la moglie del protagonista Fabio (Vincenzo Salemme). Dopo anni di delusioni e bugie, Anna decide di chiudere definitivamente con il marito, stanca dei suoi imbrogli e del suo egoismo, scegliendo invece di ripartire da sé stessa. Mentre Fabio mette in piedi una rocambolesca operazione per rimettersi in gioco, la donna ritrova la propria forza e indipendenza.

Non si ruba a casa dei ladri va in onda stasera stessa, su Cine 34, alle 21:00.

