Manuel Agnelli asfalta TonyPitony: “Adatto a un villaggio turistico”. La reazione (particolare) del cantante con la maschera Dopo averlo già stroncato alle audizioni di X Factor, il frontman degli Afterhours ha ribadito di non apprezzare per nulla il cantante: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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TonyPitony è senza alcun dubbio tra i personaggi del momento, soprattutto dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 durante la serata delle cover, quando il ‘cantante mascherato’ ha portato sul palco dell’Ariston la sua interpretazione del brano The Lady Is a Tramp con Ditonellapiaga. Ciò che forse non tutti sanno, però, è che TonyPitony prima del grande successo aveva tentato di entrare anche ad X Factor, ricevendo però ben tre no e forti critiche da parte del giudice Manuel Agnelli. Ebbene, ora che Tony è conosciuto ai più, Manuel Agnelli è tornato a parlare di lui dicendosi però del tutto convinto della sua scelta e ribadendo di non apprezzare per nulla il cantante. Ecco le sue parole.

Manuel Agnelli stronca (di nuovo) TonyPitony: "Non ha nessun valore artistico"

"Rivendico la scelta. Sono convinto che rifarei quello che ho fatto", ha rivelato Manuel Angelli a Il Giorno, sottolineando che in veste di giudice di X Factor a TonyPitony direbbe ancora un grande e deciso "No". A distanza di ben sei anni dall’audizione del ‘cantante mascherato’, Manuel Agnelli ha infatti raccontato di non aver cambiato idea su di lui, nemmeno a fronte del successo che TonyPitony è riuscito ad ottenere da quel momento e senza la partecipazione al talent.

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"Non mi interessa niente di quello che fa TonyPitony. Per me non ha nessun valore artistico. È un ottimo performer, ma da villaggio turistico di lusso. Ricordiamoci gli Squallor o gli Skiantos. Non è necessario che uno faccia qualcosa di nuovo, ma io non ero a X Factor per trovare quello che funzionava di più sul mercato. A me di quello che funziona non me ne frega nulla, tanto per non girarci intorno. Altrimenti darei ragione a qualsiasi progetto che vende copie, intelligenza artificiale compresa. Per me un artista deve avere una visione di un certo tipo. Quel giorno eravamo quattro giudici diversi, ognuno con una direzione differente", ha poi ribadito Manuel Agnelli a Rolling Stone Italia, sottolineando ancora una volta di non apprezzare TonyPitony.

Il frontman degli Afterhours ci ha però tenuto anche a mandare un messaggio ai fan di Tony che puntualmente lo insultano sui social proprio per le sue critiche nei confronti del cantante. "A me sorprende che abbia un seguito di persone che mi insultano sui social. […] Ma ci tengo che lo sappiano quelli che mi insultano: più lo fanno e più mi convinco che faccio bene ad arginare fenomeni del genere".

TonyPitony, la reazione alle critiche di Manuel Agnelli

Dopo l’ennesima stroncatura da parte di Manuel Agnelli, l’estroso TonyPitony ha reagito però in maniera molto pacata. Il cantante ha infatti commentato un post Instagram che riportava le parole di Agnelli semplicemente con una GIF di Manuel che sbuffa. Un’immagine che certamente vale più di mille parole e che, probabilmente, intende dare poca importanza alla questione.

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