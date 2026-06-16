Manuel Agnelli mostra il braccio fasciato dopo un infortunio: salta l'atteso evento per la Palestina, cosa è successo
Brutta tegola per Manuel Agnelli: l'annuncio a sorpresa prima del concerto. Salta la partecipazione all'evento per la Palestina
Manuel Agnelli e gli Afterhours non parteciperanno al concerto benefico Sos Palestina 2, previsto per il 20 giugno all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. A comunicarlo è stato lo stesso cantante attraverso un video pubblicato sui propri canali social, nel quale ha spiegato le ragioni della sua assenza e ha comunque invitato il pubblico a sostenere l’iniziativa. Il musicista milanese, che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 60 anni, è stato costretto a rinunciare all’appuntamento a causa di un infortunio al braccio destro.
Manuel Agnelli si ferma: che cosa è successo al leader degli Afterhours
Nel filmato condiviso online, Manuel Agnelli appare con il polso immobilizzato da una fasciatura e da un tutore, mostrando chiaramente le conseguenze dell’incidente. "Purtroppo io e gli Afterhours non saremo presenti a Firenze il 20 giugno per il concerto dedicato alla Palestina e finalizzato alla raccolta di fondi per Medici Senza Frontiere", ha dichiarato il frontman. Pur dovendo dare forfait, Agnelli ha voluto ribadire il pieno sostegno all’evento promosso da Piero Pelù. Il cantante ha sottolineato come la band condivida a pieno gli obiettivi dell’iniziativa, invitando i fan a partecipare numerosi. Nel suo messaggio ha ricordato anche la prima edizione della manifestazione dello scorso settembre nel capoluogo toscano: un’esperienza intensa, significativa e coinvolgente. Per questo motivo ha esortato il pubblico a essere presente e a contribuire con la propria partecipazione a far sentire una voce collettiva a sostegno della causa.
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Manuel Agnelli fuori da Sos Palestina 2: cosa succederà all’evento
Sos Palestina 2 ha già registrato il tutto esaurito. L’apertura dei cancelli dell’Anfiteatro delle Cascine è prevista per le ore 18.30 del 20 giugno. Rispetto alla precedente edizione, il cartellone si presenta ancora più ricco e vedrà alternarsi sul palco numerosi artisti della scena musicale italiana. Tra i protagonisti della serata ci saranno i Litfiba, che offriranno al pubblico una speciale anteprima del 17 Re Tour, ideato per celebrare il quarantesimo anniversario dello storico album. Accanto alla band fiorentina si esibiranno anche Brunori Sas, Fast Animals and Slow Kids, Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, Giancane, Giorgio Canali & Rossofuoco ed Enzo Iacchetti. Oltre ai musicisti, prenderanno parte all’evento diverse personalità del mondo culturale e dell’attivismo, tra cui Moni Ovadia, Laika, Saverio Tommasi, i Sanitari per Gaza, Antonella Bundu e Dario Salvetti. Piero Pelù ha spiegato che questa seconda edizione assume un significato ancora più rilevante rispetto alla precedente. Anche Roberto Scaini di Medici Senza Frontiere ha sottolineato che, nonostante una riduzione delle ostilità, a Gaza persistono condizioni estremamente difficili, aggravate dalla carenza di acqua potabile, ripari adeguati e servizi essenziali. Il ricavato dell’evento, al netto dei costi sostenuti, sarà devoluto a Medici Senza Frontiere, organizzazione umanitaria fondata nel 1971 e oggi operativa in oltre settanta Paesi del mondo.
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