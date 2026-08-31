Måneskin, ufficiale la reunion a Sanremo 2027: l'annuncio di Stefano De Martino e cosa faranno all'Ariston Damiano e soci torneranno a suonare insieme sul palco del teatro Ariston: a confermarlo è lo stesso conduttore e nuovo direttore artistico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Festival di Sanremo 2027 si prepara ad avere uno dei ritorni più attesi della sua storia recente della musica italiana. I Måneskin, infatti, saliranno nuovamente insieme sul palco del teatro Ariston, a distanza di anni dall’ultima fase della loro esperienza discografica condivisa. A confermarlo è Stefano De Martino che, al debutto come conduttore e direttore artistico della kermesse, mette a segno il primo vero e proprio ‘colpo’. Scopriamo tutti i dettagli.

Måneskin, ritorno ufficiale al Festival di Sanremo: De Martino conferma la reunion

La notizia arriva direttamente dalle parole di Stefano De Martino, che in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha svelato alcuni dei nomi destinati a caratterizzare la prossima edizione del Festival di Sanremo 2027. Tra questi ci sono proprio i Måneskin, insieme ad alcune non meglio specificate star internazionali. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio torneranno dunque a condividere il palco che ha rappresentato una delle tappe fondamentali della loro carriera. Il Festival è in programma dal 16 al 20 febbraio 2027 e sarà il primo affidato alla direzione artistica di De Martino. Il ritorno della band romana arriva dopo la pausa seguita alla pubblicazione di Rush! nel 2023 e ai successivi percorsi individuali dei quattro componenti. Più che di uno scioglimento, però, si è sempre parlato di una sospensione: i Måneskin non hanno infatti annunciato ufficialmente la fine del gruppo. Per questo, la presenza a Sanremo assume soprattutto il significato di un ricongiungimento artistico atteso da tempo. Negli ultimi mesi, inoltre, diverse indiscrezioni avevano già alimentato l’ipotesi di una reunion, indicando proprio il Festival come possibile occasione per rivedere la formazione al completo.

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Dalla vittoria all’Ariston all’Eurovision: la storia dei Måneskin

Per comprendere il peso del ritorno all’Ariston bisogna tornare al 2021, quando i Måneskin conquistarono il Festival di Sanremo con ‘Zitti e buoni’. Quella vittoria trasformò rapidamente la band in un fenomeno internazionale: pochi mesi dopo arrivò anche il trionfo all’Eurovision Song Contest, seguito dall’esplosione sui mercati esteri e da una lunga stagione di concerti, classifiche e riconoscimenti. Dopo Rush! – come detto – il gruppo ha progressivamente lasciato spazio ai progetti personali. Damiano David ha intrapreso una carriera solista culminata nell’album Funny Little Fears e nel relativo tour, mentre anche Victoria De Angelis ha sviluppato il proprio percorso musicale lontano dalla band. Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno proseguito parallelamente le loro attività. Ora, però, il palco che aveva dato il via alla consacrazione dei Måneskin potrebbe diventare quello del loro nuovo capitolo insieme. Sullo sfondo resta anche l’ipotesi di Dua Lipa come co-conduttrice di una serata: un possibile colpo internazionale che renderebbe il Sanremo 2027 di De Martino ancora più ambizioso.

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