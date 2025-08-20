Maneskin, la ‘reunion’ è realtà: il ritorno sul palco dopo un anno in caduta libera e il crollo negli incassi
La band di Damiano David tornerà a suonare insieme dopo una pausa di un anno costata una perdita di oltre 10 milioni: l’annuncio del manager e padre di Victoria
I Måneskin sono tornati. Dopo la scalata al successo internazionale e la lunga pausa annunciata nell’estate del 2024, infatti, la band di Damiano David tornerà a suonare insieme. Ad annunciarlo è il manager del gruppo, nonché padre di Victoria De Angelis. I Måneskin si esibiranno nuovamente a fine 2025 e saranno protagonisti di un tour nel 2026 dopo un prolungato silenzio costato una perdita di oltre di 10 milioni di euro. Scopriamo tutti i dettagli.
I Måneskin di nuovo insieme: l’annuncio
"Nel corso dell’esercizio 2024 l’andamento dell’attività e la riduzione del volume di affari è stato legato alla ridotta attività live e delle rappresentazioni dal vivo. La società detiene il marchio Måneskin avendo facoltà di concedere lo stesso a terzi per finalità commerciali nonché ai fini della promozione del gruppo; detiene il diritto di organizzare, gestire, utilizzare direttamente e/o tramite terzi aventi causa i diritti di immagine e di pubblica esecuzione del gruppo". Con questo annuncio non propriamente toccante Alessandro De Angelis, manager dei Måneskin (e padre di Victoria), ha rivelato che la band tornerà a esibirsi insieme dopo un lungo iato: "Li rivedrete sui palchi nell’ultimo trimestre 2025, sicuramente con un tour nel 2026".
La reunion dei Måneskin, dunque, è realtà. Il gruppo vincitore del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021 non aveva mai comunicato lo scioglimento, ma nell’estate del 2024 era stata annunciata una lunga pausa, che ha permesso a Damiano David e soci di concentrarsi sulle proprie carriere soliste: "Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, lasciandola come un gioco" aveva raccontato Damiano a NME.
La reunion dopo gli incassi polverizzati: cos’è successo
I Måneskin – come detto – torneranno insieme dopo una lunga pausa durata più di un anno e costata non poco in termini economici. Se nel 2023, infatti, la società della band aveva chiuso l’anno con un fatturato di 18,7 milioni di euro, il 2024 ha visto un crollo a 8,5 milioni con oltre 10 milioni di euro persi in 12 mesi. Dopo la momentanea separazione la bassista Victoria De Angelis è quella ad avere incassato di più da solista rispetto agli altri membri, facendo addirittura meglio di Damiano (1,8 milioni di euro contro l’1,2 del cantante e frontman). Come annunciato da Alessandro De Angelis, ora i Måneskin sono dunque pronti a tornare a calcare il palco insieme e dare vita a un nuovo tour.
