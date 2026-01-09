Maneskin di nuovo insieme, reunion a un passo: l’indizio (clamoroso) di Victoria e le parole di Damiano
Per i tantissimi fan della band potrebbe presto avverarsi il grande desiderio di rivedere i componenti finalmente riuniti: ecco cosa sta accadendo.
I Maneskin, tra le band italiane più amate di sempre, non si sono mai ufficialmente sciolti, ma nel 2024 hanno deciso di mettere in pausa il lavoro di gruppo per dedicarsi a progetti da solisti. Questo continuando sempre a sottolineare che il gruppo sarebbe tornato dopo aver esplorato le proprie individualità e aver trovato nuovi stimoli artistici. I tantissimi fan della band attendono ormai da mesi la grande reunion e il momento in cui i Maneskin riappariranno finalmente sul palco insieme. Ebbene, questo grande desiderio potrebbe presto avverarsi: nonostante non vi sia ancora nulla di confermato, alcuni indizi fanno ipotizzare l’attesissimo ritorno della band proprio quest’anno: scopriamo di più.
Maneskin, la reunion a un passo: dai progetti da solisti al grande ritorno
Negli ultimi mesi abbiamo dunque assistito ai diversi progetti da solisti degli amatissimi componenti dei Maneskin. Victoria De Angelis, storica bassista, si è dedicata alla carriera da DJ nei club internazionali e ha collaborato con artisti come Anitta e Halsey; Thomas Raggi ha collaborato con icone come Tom Morello, dando vita al primo album solista Masquerade, e Patti Smith; Damiano David ha pubblicato un progetto solista con tour mondiale, lavorando anche con Travis Barker, e ha da poco annunciato il suo matrimonio con Dove Cameron, mentre Ethan Torchio è sostanzialmente rimasto nell’ombra mantenendo un basso profilo.
Per quanto ognuno di loro sia stato dunque molto concentrato su sé stesso, il legame con gli altri componenti della band non è mai cambiato e ora i quattro artisti potrebbero essere finalmente pronti a tornare sul palco come Maneskin. Al momento non vi sono conferme o certezze, ma alcuni indizi social lasciano ipotizzare una possibile reunion in tempi brevi. A scatenare i fan sarebbe stato un gesto social della bassista Victoria che, nelle ultime ore, ha cambiato la propria biografia di Instagram definendosi di nuovo "Batterista dei Maneskin". Indizio che in molti hanno interpretato come lo spoiler in sordina di uno degli eventi più attesi di sempre.
Maneskin di nuovo insieme: le parole di Damiano
Dopo l’indizio di Victoria De Angelis, assume un significato diverso anche una delle ultime frasi scritte sui social da Damiano David, frontman del gruppo. "Sarà un anno bellissimo", ha infatti affermato il cantante dopo aver annunciato il futuro matrimonio con la fidanzata Dove Cameron. Il riferimento alla sua storia d’amore e al traguardo delle nozze è apparso fin da subito palese, ma a fronte delle nuove indiscrezioni è normale ipotizzare un riferimento anche al grande ritorno della band, in un anno che potrebbe dunque riservare molte sorprese.
