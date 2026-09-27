Damiano David e Cameron nozze, le indiscrezioni sugli altri Maneskin: che fine hanno fatto? Le prime foto e gli indizi (segreti)
I Maneskin erano presenti alle nozze di Damiano David e Dove Cameron? Sul web sta spuntando qualche indizio
Damiano David e Dove Cameron hanno detto Sì in una location da sogno, sita in Toscana. Il loro matrimonio continua da giorni e, dopo il rito civile tenutosi a Montalcino, a catturare l’attenzione di media e fan è stato il party organizzato nei giorni successivi in un luogo super lussuoso. Si sono infatti susseguiti due giorni di festa nel resort Castiglion del Bosco con la presenza di più di 200 invitati. Entrambi hanno voluto mantenere una totale riservatezza sulla cerimonia anche se, per forza di cose, qualche foto è già stata divulgata e ormai non si parla di altro.
Chi c’era alle nozze e le indiscrezioni sui Maneskin
Settimane di indiscrezioni, che hanno riguardato soprattutto l’assenza degli altri Maneskin – Thomas Raggi, Ethan Torchio e Victoria De Angelis – al rito civile, durante il quale Damiano e Dove hanno pronunciato il fatidico sì. Eppure negli ultimi mesi si è parlato – parecchio – di una presunta reunion della band sul palco del Festival di Sanremo 2027, condotto stavolta da Stefano De Martino, anche se ancora non c’è stata alcuna conferma a riguardo.
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Ora è arrivata una nuova indiscrezione, che riguarda questa volta la presenza di Thomas, Ethan e Victoria ai festeggiamenti di Damiano e Dove Cameron, che si sono tenuti nei due giorni successivi il rito civile. Al momento non è stata divulgata alcuna foto di gruppo ufficiale ma, nel corso dell’evento, sarebbero state avvistate Lavinia Albrizi e Luna Passos, rispettivamente compagne di Ethan e Victoria. Sarebbero inoltre stati visti anche Ethan e Thomas.
Il giallo sulla presenza dei Maneskin alle nozze di Damiano e Dove
In realtà, la presenza di tutti i Maneskin al matrimonio del loro frontman Damiano David è stata sin dall’inizio un mistero, soprattutto perché i tre artisti non avevano preso parte al rito civile a Montalcino. Si pensa al momento che loro abbiano voluto mantenere un basso profilo in attesa di una reunion ufficiale. C’è da dire che i Maneskin si sono divisi diverso tempo e che i quattro componenti hanno preso intanto strade professionali diverse.
Si pensa al momento che possa esserci una reunion sul palco dell’Ariston e, se questa ipotesi fosse confermata, si tratterebbe della loro prima vera apparizione ufficiale insieme dopo mesi di pausa. Nel frattempo, i tre artisti potrebbero aver deciso di partecipare a questo momento così importante nella vita di Damiano che, dopo la pausa dalla band, ha iniziato un percorso da solista con un tour mondiale.
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