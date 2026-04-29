Damino e i Maneskin tornano insieme per Victoria De Angelis: “Sto sognando?”, l’indizio inatteso sulla reunion I quattro membri della band si sono ritrovati in occasione della cena per il compleanno della bassista, scatenando subito i rumor sul possibile ritorno

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Aria di reunion in casa Måneskin? Ieri martedì 28 aprile 2026, infatti, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati visti insieme al ristorante a Roma, in occasione della cena per il compleanno della bassista. Inutile dire che la rimpatriata ha subito riacceso la fantasia dei fan, che da anni sognano una reunion della band. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Maneskin, la reunion a Roma: Damiano insieme a Victoria, Thoma e Ethan, perché

Ieri martedì 28 aprile Victoria De Angelis ha spento 26 candeline e ha deciso di festeggiare il suo compleanno con i compagni di avventura dei Måneskin. La bassista, Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sarebbero infatti ritrovati in un ristorante nel quartiere romano di Trastevere, come mostrato da alcune foto che stanno circolando sui social. Sebbene si trattasse di un’occasione per celebrare Victoria, la cena e rimpatriata del gruppo ha ovviamente alimentato le voci di una possibile reunion. Pur senza mai annunciare un vero e proprio scioglimento del gruppo, i memebri dei Måneskin hanno infatti preso strade diverse ormai quasi due anni fa. Damiano si è concentrato sulla sua carriera solista, Victoria su quella da deejay, Thomas ha ‘studiato’ da Tom Morello mentre Ethan si è mantenuto più lontano dalla luce dei riflettori. Ora, però – proprio come aveva ipotizzato il manager Fabrizio Ferraguzzo (che potrebbe affiancare Stefano De Martino a Sanremo 2027) – potrebbe essere tornato il momento dei Måneskin.

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Voci di un ritorno attesissimo: I fan sperano

La rimpatriata di ieri dei Måneskin – come detto – ha ovviamente dato origine a rumor riguardo una possibile reunion. Voci che hanno scatenato i fan, che sui social non hanno nascosto il loro entusiasmo. "Sto sognando?", "Sono elettrizzata", "Bellissimi", "Che bello" etc. etc. si legge sul web, dove tanti fan che da tempo attendono un qualche ‘segnale’ non sono ancora sicuri, ma hanno sicuramente ritrovato una speranza. L’ultimo concerto della band risale all’agosto del 2024, l’ultimo album addirittura a inizio 2023: chissà che non sia giunta l’ora di un attesissimo comeback, magari già il prossimo anno sul palco del teatro Ariston che segnò la consacrazione del gruppo e l’inizio della scalata al successo mondiale.

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