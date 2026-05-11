Maneskin, Fiorello lancia il retroscena: “A Sanremo 2027 ci sarà la reunion”. Cosa gli hanno detto Ethan e Thomas
Nel corso de La Pennicanza di oggi, lo showman Rai ha rivelato un (presunto) retroscena sull'ex band vincitrice dell'Eurovision e di Sanremo. Ecco tutti i dettagli.
I Måneskin sarebbero vicini alla reunion. Questa l’indiscrezione lanciata da Fiorello oggi, nel corso del programma La Pennicanza, sull’ex band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Lo showman Rai, che ha incontrato Ethan e Thomas agli Internazionali di tennis, ha aggiunto anche un dettaglio clamoroso che a quanto pare riguarderebbe il prossimo Festival di Sanremo. Ma vediamo qui sotto tutti i particolari.
Måneskin, la rivelazione di Fiorello sulla reunion
Se ne parlava nelle scorse settimane, quando i Måneskin erano stati paparazzati a Roma per i festeggiamenti del compleanno di Victoria De Angelis. Con loro anche il manager Fabrizio Ferraguzzo, altro dettaglio che aveva subito fatto gridare allo scoop. Ora, invece, a svelare ulteriori retroscena ci ha pensato Rosario Fiorello. Il conduttore de La Pennicanza ha infatti annunciato oggi un possibile colpo di scena sulla band che strabiliò a X Factor e poi si prese in sequenza Sanremo e l’Eurovision.
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"Ieri sera ho incontrato Ethan e Thomas dei Måneskin", ha detto Fiore parlando della sua esperienza sugli spalti agli Internazionali, "ho detto ‘Ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme?’ E loro mi dicono ‘Sì è vero!’… la reunion verrà fatta a Sanremo 2027!". Una battuta rapida, quella del conduttore, a cui sono seguite altre uscite nel solito stile irriverente e semi-serio. Per questo non è chiaro, al momento, quanto di vero si nasconda dietro le rivelazioni appena riportate. Di certo sul ritorno della band si è fatto un gran parlare, e non è da escludere che i tempi siano maturi per una ‘seconda stagione’ di tour e musica insieme. Damiano David, che ha proseguito in questi anni come solista a livelli altissimi, potrebbe avere voglia di nuovi stimoli e della collaborazione dei vecchi amici-colleghi. Ma certezze al momento non ce ne sono.
Fiorello e il momento ‘amarcord’ con Giorgia
Restando in tema musica (e Sanremo) sempre nel corso de La Pennicanza di oggi Fiorello si è collegato in videochiamata con Giorgia. "Volevamo festeggiare con te i tuoi 30 anni di carriera", ha spiegato lo showman alla cantante, "io ci sono sempre stato…ti dico una cosa che non ti ho mai detto, Sanremo ’95, a un certo punto mi davano per vincitore, ero lì, un po’ mi pavoneggiavo e a un certo punto prova Giorgia…io guardo Giorgia e vado via, torno a casa!".
E ancora: "Quello è stato uno dei Sanremo in assoluto di più grande successo…c’era Bocelli con ‘Con te partirò’, c’era Pino Mango, e c’era Ivana Spagna che per la prima volta cantava in italiano, e poi gli 883, Max Pezzali che ‘Cantava senza averti qui’". Ecco allora il commento conclusivo di Giorgia: "Pippo aveva fatto un cast incredibile!".
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