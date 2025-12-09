Mandy Moore cambia volto e si tuffa in una nuova serie erotica da brivido: cosa sappiamo
Mandy Moore si reinventa in Teach Me, una nuova serie thriller erotica, in lavorazione presso Peacock, che mescola desiderio, manipolazione e colpi di scena.
La star di This Is Us è pronta stupire i suoi fan: Mandy Moore sarà la protagonista di una nuova serie thriller erotica, Teach Me, attualmente in lavorazione presso Peacock. L’attrice sarà anche la produttrice esecutiva del progetto, che nasce dalla creatività di Lisa Rubin, A24 , Universal Television e Pacesetter Productions di Jessica Rhoades. Un ruolo inedito per lei che mostrerà il suo grande talento nell’interpretare personaggi diversi con vissuti diversi. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più.
Teach Me, i primi dettagli sulla nuova serie: la trama
Ebbene sì, stando a quanto riportato da Variety, Mandy Moore sarà protagonista e produttrice esecutiva di Teach Me, una nuova serie thriller erotica in sviluppo per Peacock. La storia ruota attorno a una docente che esercita un forte controllo su uno studente instabile, finché i ruoli non si ribaltano, trasformando la trama in un gioco psicologico legato a sesso, potere e dipendenza. La serie è scritta e prodotta da Lisa Rubin, creatrice di Gypsy, affiancata da Jessica Rhoades e Alison Mo Massey di Pacesetter. La produzione è affidata a Universal Television e A24. Per Moore si tratta di un ritorno nell’universo NBC Universal, dopo il successo di This Is Us, che le ha portato candidature agli Emmy e ai Golden Globe, e dopo la sua recente partecipazione alla seconda stagione di Dr. Death. Parallelamente, l’attrice è impegnata anche nella nuova serie sportiva di Dan Fogelman per Hulu, provvisoriamente intitolata 17 Sundays.
Per quanto riguarda il cast, ancora non sappiamo quali saranno gli altri attori coinvolti nel progetto. Stesso discorso per la data di uscita: attualmente, non si hanno informazioni su ciò.
This Is Us, la serie con Mandy Moore
Come vi abbiamo accennato prima, Mandy Moore è conosciuta in modo particolare per il ruolo in This Is Us, in cui interpreta Rebecca Pearson, la matriarca della famiglia, moglie di Jack Pearson e madre di Kate, Kevin e Randall. Ma di cosa parla questa serie? Ve lo spieghiamo. Ideata da Dan Fogelman, è un dramma familiare costruito su due linee temporali. La prima è ambientata negli anni ’80 e segue Jack e Rebecca Pearson, una giovane coppia che attende tre gemelli. Il giorno del parto, però, uno dei neonati muore. Su proposta del medico, i due decidono di adottare un neonato afroamericano nato lo stesso giorno e abbandonato alla caserma dei pompieri, tornando così a casa con tre bambini.
La seconda linea temporale si svolge 36 anni dopo e racconta la vita adulta dei tre fratelli. Kevin è un attore televisivo di successo ma insoddisfatto; Kate affronta problemi legati al peso e all’autostima; Randall, adottato, è un padre di famiglia che soffre ancora per il trauma dell’abbandono e cerca il proprio padre biologico. Attraverso le loro storie, la serie mostra come il passato continui a influenzare profondamente le loro vite presenti e future. Nel cast troviamo anche: Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas, Niles Fitch.
