Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Mandy Moore cambia volto e si tuffa in una nuova serie erotica da brivido: cosa sappiamo

Mandy Moore si reinventa in Teach Me, una nuova serie thriller erotica, in lavorazione presso Peacock, che mescola desiderio, manipolazione e colpi di scena.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

La star di This Is Us è pronta stupire i suoi fan: Mandy Moore sarà la protagonista di una nuova serie thriller erotica, Teach Me, attualmente in lavorazione presso Peacock. L’attrice sarà anche la produttrice esecutiva del progetto, che nasce dalla creatività di Lisa Rubin, A24 , Universal Television e Pacesetter Productions di Jessica Rhoades. Un ruolo inedito per lei che mostrerà il suo grande talento nell’interpretare personaggi diversi con vissuti diversi. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Teach Me, i primi dettagli sulla nuova serie: la trama

Ebbene sì, stando a quanto riportato da Variety, Mandy Moore sarà protagonista e produttrice esecutiva di Teach Me, una nuova serie thriller erotica in sviluppo per Peacock. La storia ruota attorno a una docente che esercita un forte controllo su uno studente instabile, finché i ruoli non si ribaltano, trasformando la trama in un gioco psicologico legato a sesso, potere e dipendenza. La serie è scritta e prodotta da Lisa Rubin, creatrice di Gypsy, affiancata da Jessica Rhoades e Alison Mo Massey di Pacesetter. La produzione è affidata a Universal Television e A24. Per Moore si tratta di un ritorno nell’universo NBC Universal, dopo il successo di This Is Us, che le ha portato candidature agli Emmy e ai Golden Globe, e dopo la sua recente partecipazione alla seconda stagione di Dr. Death. Parallelamente, l’attrice è impegnata anche nella nuova serie sportiva di Dan Fogelman per Hulu, provvisoriamente intitolata 17 Sundays.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Per quanto riguarda il cast, ancora non sappiamo quali saranno gli altri attori coinvolti nel progetto. Stesso discorso per la data di uscita: attualmente, non si hanno informazioni su ciò.

This Is Us, la serie con Mandy Moore

Come vi abbiamo accennato prima, Mandy Moore è conosciuta in modo particolare per il ruolo in This Is Us, in cui interpreta Rebecca Pearson, la matriarca della famiglia, moglie di Jack Pearson e madre di Kate, Kevin e Randall. Ma di cosa parla questa serie? Ve lo spieghiamo. Ideata da Dan Fogelman, è un dramma familiare costruito su due linee temporali. La prima è ambientata negli anni ’80 e segue Jack e Rebecca Pearson, una giovane coppia che attende tre gemelli. Il giorno del parto, però, uno dei neonati muore. Su proposta del medico, i due decidono di adottare un neonato afroamericano nato lo stesso giorno e abbandonato alla caserma dei pompieri, tornando così a casa con tre bambini.

La seconda linea temporale si svolge 36 anni dopo e racconta la vita adulta dei tre fratelli. Kevin è un attore televisivo di successo ma insoddisfatto; Kate affronta problemi legati al peso e all’autostima; Randall, adottato, è un padre di famiglia che soffre ancora per il trauma dell’abbandono e cerca il proprio padre biologico. Attraverso le loro storie, la serie mostra come il passato continui a influenzare profondamente le loro vite presenti e future. Nel cast troviamo anche: Milo Ventimiglia, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan, Jon Huertas, Niles Fitch.

Potrebbe interessarti anche

Repeat After Me, dopo It Ends With Us, anche il romanzo di Jessica Warman diventerà un film

Uno dei romanzi più hot del momento diventerà un film: la storia proibita di Jessica Warman è realtà

La sceneggiatrice Rebecca Webb porterà sul grande schermo il romanzo young adult di ...
Dopo The Last of Us (Pedro Pascal), anche il videogioco Far Cry diventa una serie tv

Dopo The Last of Us, c'è una novità incredibile che farà impazzire tutti gli amanti dei videogiochi

L'amatissimo videogioco, Far Cry, diventa serie tv grazie a FX: ogni stagione esplor...
Netflix ha ordinato un sequel della serie Tutti al College (A Different World)

Netflix rilancia l’iconica serie TV con un sequel: la figlia di Dwayne e Whitley conquista Hillman con nuovi amici

L'Hillman College, il campus più famoso della tv, torna su Netflix: nuove storie, vo...
Kevin Costner protagonista di una nuova serie sulle Nazioni Unite, United

Kevin Costner vola a Washington: sarà il presidente degli Stati Uniti

Kevin Costner pronto a diventare Bill Clinton: l'acclamata star americana sarà il pr...
The Rainmaker, la nuova serie legal thriller arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Su Sky avvocati, scandali e battaglie senza fine: la serie perfetta per gli appassionati di libri gialli

Avvocati spietati e cospirazioni oscure in The Rainmaker, la serie legal thriller tr...
This is me

La Ruota della Fortuna sbarca in prime time: Scotti promosso, cosa farà stasera (con Silvia Toffanin)

Tutto pronto per un’ultima imperdibile puntata del programma di Canale 5 che celebra...
This Is Me: Gerry Scotti scoppia a piangere, Loredana Bertè commuove tutti con Mimì

This Is Me: Gerry Scotti scoppia a piangere, Loredana Bertè commuove tutti con Mimì

Momenti di grande emozione nel terzo appuntamento del talk evento di Silvia Toffanin...
I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te

I film in onda in TV stasera, sabato 6 dicembre: dal dramma di Matilda De Angelis alle avventure dei Me Contro Te

Tra i tanti, vi proponiamo 29 titoli tra cui scegliere: dal gangster movie The Alto ...
Angelina Jolie protagonista di Sunny, il nuovo film thriller

Sunny, Angelina Jolie in un film che promette scintille: la trama mira al cuore delle mamme

Angelina Jolie torna sul grande schermo come madre gangster: violenza, coraggio, adr...

Ford

Design e tecnologia glamour

Il SUV che si presenta come un abito su misura

LEGGI

Personaggi

Piera Maggio

Piera Maggio
Rita Rusic

Rita Rusic
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Blake Lively

Blake Lively

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963