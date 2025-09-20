Manchester United-Chelsea, dove vederla stasera in diretta tv o in streaming: orario, canali e probabili formazioni Stasera in diretta tv o in streaming Manchester United-Chelsea: dove vederla, orario, canali, probabili formazioni e tutta la quinta giornata di Premier League

Dopo un inizio di stagione altalenante, sia il Chelsea sia il Manchester United hanno bisogno di punti per inseguire la capolista Liverpool: scopri dove vedere il big match della Premier League, in diretta tv e in streaming.

La situazione in classifica della Premier League

Il Liverpool ha un ruolino di marcia impressionante: quattro vittorie su quattro nelle prime partite di Premier League e guida la testa della classica. Dietro, con tre punti in meno, ci sono Arsenal, Tottenham e Bournemouth. Subito dopo, arriva il Chelsea, che nella partita di oggi affronta gli ostici avversari del Manchester United, quattro punti più sotto e ancora alla ricerca di una propria identità dopo anni davvero complicati.

La gara è fondamentale per entrambe le formazioni per potersi rilanciare in classifica, sperando in qualche passo falso delle squadre che le precedono. In questo turno si gioca anche Arsenal-Manchester City, altra partita molto interessante per la classifica.

Il cammino delle due squadre nel campionato inglese

Lo United arriva dalla brutta e pesante sconfitta contro il City nel derby cittadino: probabile che il team di mister Ruben Amorin abbia voglia di rivalsa. Anche il Chelsea ha fatto segnare un mezzo passo falso, con soltanto un pareggio maturato sul terreno di gioco del Brentford. Un inizio di stagione poco brillante, soprattutto per la compagine di Manchester, che ha collezionato una sola vittoria e ha necessariamente bisogno di punti, magari sistemando un po’ la retroguardia che ha già subito sette reti.

I Blues, invece, sono ancora imbattuti: due vittorie e due pareggi, ma appaiono comunque in discreta forma: solidi dietro, propositivi in avanti.

Manchester United-Chelsea, dove vederla in streaming o in diretta tv

Non un "classico, ma quasi, le squadre si sono affrontate numerose volte, ma soprattutto negli ultimi scontri il Manchester United ha sempre messo in difficoltà un Chelsea che è comunque riuscito a chiudere davanti ai rivali la propria stagione: in dieci incontri, due vittorie a testa e ben sei pareggi, con i ragazzi di mister Maresca che non vincono all’Old Trafford dal maggio 2013. Calcio di inizio previsto per le ore 18.30: la partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, nei canali dedicati alla Premier League, e in live streaming on demand sull’app Sky Go e Now.

Probabili formazioni di Manchester United-Chelsea

La squadra allenata da Amorin non cambia: l’allenatore crede nei suoi ragazzi e su di loro punta per un definitivo rilancio. Dietro, comanda De Ligt, insieme all’ex promessa del calcio britannico Shaw e Yoro, davanti a Bayindir. A centrocampo ovviamente confermati Bruno Fernandes e Casemiro. Ai lati, Mazraoui e Dorgu, quest’ultimo vecchia conoscenza del calcio italiano.

Maresca lancia i soliti noti, Enzo Fernandez e Palmer che insieme a Neto giostreranno alle spalle di Joao Pedro. In difesa confermati Hato e Fofana, con Chalobah e Adarabioyo. A fare da muro a centrocampo, Caicedo e James.

Il programma completo della quinta giornata di Premier League

Ad aprire il turno di campionato, il derby Liverpool-Everton. Si chiude poi domenica con tre posticipi.

Sabato 20 settembre ore 13.30 Liverpool-Everton Sky Sport, Now, Sky Go

Sabato 20 settembre ore 16.00 Burnley-Nottingham Forest Skysport.it

Sabato 20 settembre ore 16.00 Brighton & Hove Albion-Tottenham Sky Sport Max, Now, Sky Go

Sabato 20 settembre ore 16.00 West Ham-Crystal Palace Sky Sport, Now, Sky Go

Sabato 20 settembre ore 16.00 Wolverhampton-Leeds Sky Sport, Now, Sky Go

Sabato 20 settembre ore 18.30 Manchester United-Chelsea Sky Sport, Now, Sky Go

Sabato 20 settembre ore 21.00 Fulham-Brentford Sky Sport, Now, Sky Go

Domenica 21 settembre ore 15.00 Sunderland-Aston Villa Skysport.it

Domenica 21 settembre ore 15.00 Bournemouth-Newcastle Skysport.it

Domenica 21 settembre ore 17.30 Arsenal-Manchester City Sky Sport, Now, Sky Go

