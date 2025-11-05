Manchester City-Borussia Dortmund gratis in diretta TV italiana: dove vederla in chiaro, l’accusa choc a Donnarumma Il big match della quarta giornata di Champions League 2025/26 tra i citizens di Guardiola e i tedeschi sarà visibile in chiaro in tv e streaming: come seguirlo

Prosegue la quarta giornata di Champions League. Oggi mercoledì 5 novembre 2025, infatti, andrà in scena il big match di questo turno della fase a gironi 2025/26 della massima competizione europea: Manchester City-Borussia Dortmund. La partita sarà visibile anche gratis in chiaro in diretta tv e streaming. Scopriamo dove vederla e tutti i dettagli.

Manchester City-Borussia Dortmund: dove vedere il big match di Champions League in diretta tv e streaming (mercoledì 5 novembre 2025)

La partita di Champions League – Manchester City-Borussia Dortmund sarà visibile in chiaro su Tv8. Oggi mercoledì 5 novembre 2025 sarà dunque possibile seguire il big match della quarta giornata della massima competizione europea gratuitamente in diretta tv. Calcio d’inizio all’Etihad Stadium alle ore 21:00. Sarà possibile vedere la supersfida di Champions in streaming sul sito ufficiale di Tv8. Diretta anche sui canali Sky (che detiene i diritti televisivi sulla coppa), e in particolare su Sky Sport Arena e Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo.

21:00 Manchester City – Borussia Dortmund | in diretta in chiaro su Tv8; in onda anche su Sky Sport, streaming disponibile su NOW e SkyGo

Champions League 2025/26, la quarta giornata: polemiche su Donnarumma (ma interviene Guardiola)

Il big match della quarta giornata di Champions League 2025/26 Manchester City-Borussia Dortmund sarà una sfida fondamentale per entrambe le squadre. I citizens di Guardiola, ancora imbattuti, sono a 7 punti, appaiati proprio ai tedeschi che arrivano da quattro vittorie di fila dopo avere perso il De Klassiker. Sarà una partita importante soprattutto per Erling Haaland, grande ex della gara, ma anche per il ‘nostro’ Gianluigi Donnarumma. Il portiere e capitano della Nazionale italiana è finito nel mirino dei tifosi (e non) dopo l’erroraccio in Premier col Bournemouth e le proteste con l’arbitro. Sulla vicenda, però, è intervenuto anche Pep Guardiola, prendendo pubblicamente le difese del suo calciatore e criticando la decisione dell’arbitro di non annullare il gol per la spinta ai danni proprio di Donnarumma. ‘Gigio’ sarà dunque confermato tra i pali stasera. Queste le probabili formazioni:

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Pietre, Dias, Ait-Nouri; Gonzalez; Savinho, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. Guardiola.

(3-4-2-1): Kobel; Schlotterbeck, Anton, Bensebaini; Couto, Nmecha, Bellingham, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac.

