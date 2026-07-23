Jessica Chastain diventa un incubo ad occhi aperti in "Mammina": la trasformazione dell'attrice è terrificante
La star hollywoodiana è la protagonista del nuovo film horror, in uscita a ottobre nei cinema, in un ruolo che cambierà per sempre la sua carriera
Dimenticate l’attrice di film come Interstellar e Zero Dark Thirty: dopo aver visto Jessica Chastain nel trailer del film Mammina non la guarderete più con gli stessi occhi.
Mammina: la trama e il trailer del film horror con Jessica Chastain
In Mammina, l’attrice affronta un doppio ruolo davvero inquietante: interpreta sia una premurosa madre di famiglia, sia la presenza malvagia che ne ha assunto le sembianze e che tormenta la piccola figlia Bela. Il film si ispira al romanzo L’altra mamma, di Josh Malerman (edito in Italia da Giunti), con una sceneggiatura firmata da Nathan Elston, tra gli autori di Succession, mentre la regia è affidata a Rob Savage (che ci ha già spaventati in passato con The Boogeyman).
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Il primo trailer del film chiarisce subito l’atmosfera tesa e disturbante della storia. All’inizio tutto sembra tranquillo: vediamo la piccola Bela che cerca di nascondere un gelato e la madre Ursula (Jessica Chastain) che scherza affettuosamente con lei. Il clima cambia all’improvviso. Lo sguardo e la voce di Ursula diventano cupi e inquietanti, fino a quando non rivolge alla bambina una domanda da brividi: "Posso entrare nel tuo cuore?"
Quando il padre Russ (Jay Duplass) rientra a casa, la cinepresa inquadra la vera Ursula in un’altra stanza. Si capisce così che la figura che sta parlando con la bambina è un’entità sconosciuta che ha preso l’aspetto della madre: quella che la piccola chiama "L’altra mamma". Inutile dire che, tra le varie immagini, non mancano alcune scene che vi lasceranno terrorizzati.
Non solo Jessica Chasain: il cast del film e la data d’uscita
A supervisionare il progetto come produttore c’è James Wan, nome di punta del cinema horror contemporaneo. Nel cast, accanto a Jessica Chastain, troviamo la giovanissima Arabella Olivia Clark nei panni di Bela, insieme a Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed e Karen Allen. Il film uscirà al cinema l’8 ottobre 2026.
Ricordiamo che Jessica Chastain è stata protagonista di recente nel thriller drammatico Dreams diretto dal regista messicano Michel Franco (con cui l’attrice aveva già lavorato in Memory), in cui recita al fianco del ballerino Isaác Hernández e di Rupert Friend. È stato presentato nei festival internazionali (tra cui Berlino e Roma) prima dell’uscita nelle sale.
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