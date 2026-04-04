Sfida tra mamme (bis): Federica Pellegrini parla dopo il parto, ma arriva Giulia Valentina con la prima foto della figlia Tra annunci in sordina, ironia social e una quotidianità da ritrovare, due volti amatissimi raccontano la gioia e le piccole paure di una famiglia che si allarga (ancora).

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Diventare madre per la seconda volta è un’esperienza che ha qualcosa di profondamente diverso rispetto alla prima: c’è più consapevolezza, forse meno ingenuità, ma anche una nuova forma di emozione che si mescola alla memoria di ciò che è stato. In questi giorni due volti molto amati dal pubblico, Federica Pellegrini e Giulia Valentina, hanno condiviso – ciascuna a modo proprio – l’arrivo del secondo figlio, regalando scorci autentici di una felicità che non ha bisogno di effetti speciali per farsi sentire.

La nuova vita in quattro di Federica Pellegrini

Pochi giorni fa Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori bis. Come la stessa campionessa aveva già raccontato in precedenza, il parto era programmato con un cesareo e, proprio per questo motivo, la famiglia si trova ancora in ospedale in attesa di rientrare a casa. È stata la stessa Pellegrini a condividere poche ora fa alcuni frammenti di queste giornate così intense: prima uno scatto del marito con in braccio la piccola Rachele, poi un breve video girato dalla sua stanza, in cui, a bassa voce, ha voluto ringraziare chi le ha fatto arrivare messaggi di affetto: "Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non credo di riuscire a rispondere a tutti causa pipistrella in azione h24", ha scritto in sovraimpressione nel video, lasciando intravedere la stanchezza ma anche quell’ironia che non l’ha mai abbandonata. Provata ma sorridente, già proiettata verso il ritorno a casa, la nuotatrice sembra pronta a inaugurare una nuova quotidianità in quattro, insieme alle due bambine e agli inseparabili cagnolini.

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Le parole sul cesareo e le paure della seconda maternità

Già a metà marzo, in un’intervista a La Stampa, Federica Pellegrini aveva spiegato con grande sincerità la scelta di non affrontare un parto naturale, ricordando quanto il primo fosse stato complesso: "Abbiamo programmato il cesareo: il primo parto è stato molto travagliato e ha lasciato un segno, tanto che questa gravidanza non era prevista così a stretto giro. Se per avere Matilde avevamo calcolato pure gli astri del cielo, qui al contrario cercavamo di stare attenti. Che dire? Cerco di viverla in completa incoscienza, perché se solo penso che dovrò gestire due bambine piccole…". E con la consueta ironia aveva già previsto anche la possibile prima parola della neonata: "So già che andrà esattamente come con Matilde: la sua prima parola è stata ‘Bau’. Abbiamo quattro cani, io e Matteo siamo in netta minoranza. Non c’è partita".

Giulia Valentina, l’annuncio in punta di piedi e le foto con la figlia

Se Federica Pellegrini ha scelto la via della condivisione diretta e affettuosa, Giulia Valentina ha confermato ancora una volta la sua cifra stilistica: riservatezza, ironia e pochissime parole. L’influencer e creator digitale, seguita da oltre un milione di follower, è diventata mamma per la seconda volta e ha annunciato la nascita della sua bambina con un post che non ha avuto bisogno di lunghe spiegazioni.

Dopo aver già incuriosito tutti mesi fa con un video che riprendeva ironicamente le dinamiche della prima gravidanza – un vero e proprio gioco di "déjà vu" – Giulia ha pubblicato la prima immagine della piccola, teneramente appoggiata al suo petto, accompagnando lo scatto con una sola parola: "Fatta". Esattamente come aveva fatto alla nascita del primogenito, quando la didascalia era stata "Fatto".

Una scelta semplice ma potente, che ha immediatamente fatto il pieno di like e commenti affettuosi, confermando come si possa mantenere un forte riserbo anche quando il proprio lavoro implica una costante esposizione pubblica. Del resto, già in passato Giulia aveva dimostrato di voler proteggere la sua vita privata: del primo figlio non sono mai stati rivelati né il nome né dettagli superflui, e anche questa volta il nome della neonata non è stato reso noto.

Da un lato la condivisione spontanea e ironica di Federica Pellegrini, dall’altro la discrezione calibrata di Giulia Valentina: due modi differenti di vivere la maternità sotto i riflettori, ma accomunati dalla stessa intensità emotiva.

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