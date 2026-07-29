Mamma, Ho Perso l’Aereo, Disney pensa al colpaccio dopo oltre 30 anni: Macaulay Culkin corteggiato per il reboot. Ma c'è un problema Il celebre film natalizio potrebbe tornare al cinema con un nuovo capitolo: Disney valuta il reboot e vorrebbe l'iconica star per riaccendere la nostalgia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Una faccia così impertinente – soprattutto se entrata nel cuore i milioni di persone in tutto il mondo – difficilmente può essere dimenticata. Nelle ultime ore sta impazzando un’indiscrezione che, se confermata, manderebbe in tilt i più nostalgici. Sì, perché sembra proprio che Disney starebbe pensando a un’operazione nostalgia, ovvero, vorrebbe riportare sul grande schermo l’indimenticabile cult Mamma, Ho Perso l’Aereo, con un reboot o con un sequel. E la cosa clamorosa è che starebbe corteggiando l’iconica star del film, Macaulay Culkin. Pazzesco, vero? Vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Mamma, Ho Perso l’Aereo, Disney pensa a un reboot del film cult: Macaulay Culkin potrebbe tornare

Kevin McCallister potrebbe tornare sul grande schermo a oltre trent’anni da Mamma, ho perso l’aereo. Disney starebbe infatti valutando un reboot del celebre film natalizio, seguendo la recente tendenza di Hollywood a riportare in vita i grandi cult degli anni ’90. Oltre al nuovo film d’animazione previsto per Natale 2026, lo studio sarebbe interessato a un progetto live-action e, secondo Matt Belloni di The Town, avrebbe intenzione di contattare Macaulay Culkin per coinvolgerlo nuovamente nel franchise.

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Il ritorno dell’attore nei panni di Kevin potrebbe essere fondamentale per il successo del reboot, facendo leva sulla nostalgia dei fan e sul grande successo del film originale. Culkin aveva già parlato in passato di una possibile idea per un revival del personaggio. Tuttavia, nonostante il grande entusiasmo, potrebbe esserci un piccolo problema: qualora la star decidesse di tornare, potrebbe volerci ancora del tempo prima di rivederla poiché ha altri progetti in cantiere. Mesi fa, Macaulay Culkin ha parlato di come ha immaginato un possibile seguito. Kevin, ormai adulto e padre single, ha un rapporto difficile con il figlio. In una sorta di ribaltamento del film originale, sarà proprio il figlio a lasciarlo fuori casa.

Continua ‘l’operazione nostalgia’ di Hollywood: Mamma, Ho Perso l’Aereo come Il Diavolo Veste Prada

Potrebbe essere un po’ azzardato il paragone ma, sembra che Hollywood stia vivendo un periodo di forte nostalgia e lo dimostra riportando sul grande schermo dei film cult che hanno fatto la storia. Basti pensare a Il Diavolo Veste Prada che, dopo vent’anni, è tornato al cinema con un sequel che vede la presenza del cast storico: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Adesso, se la notizia su Mamma, Ho Perso l’Aereo dovesse essere confermata, un altro cult avrebbe un reboot o un sequel e, nulla toglie, che la star che lo ha reso così memorabile (Culkin) potrebbe tornare. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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