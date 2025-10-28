Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema in 4K per festeggiare l'anniversario d'uscita Il classico natalizio del 1990 con Macaulay Culkin torna in sala per un appuntamento che profuma di biscotti e di nostalgia, per tornare tutti un po' bambini

Pronti a rivivere il natale più anni 90 che ci sia? Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin, torna al cinema dal 4 al 10 dicembre grazie a Nexo Studios per difendere nuovamente casa sua per i 35 anni dall’uscita nelle sale di Mamma, ho perso l’aereo. Il film è riproposto in versione restaurata in 4K, e col suo perfetto mix di risate, nostalgia e magia natalizia è pronto a regalarci quelle emozioni che solo un grande classico sa trasmettere.

Tutti di nuovo bambini per una settimana

Nexo Studios celebra l’anniversario dell’uscita nelle sale 35 anni fa di Mamma, ho perso l’aereo con un’iniziativa doppia: il film riproposto al cinema dal 4 al 10 dicembre e l’invito a tutti di presentarsi col proprio maglione natalizio più eccentrico e scattarsi un ritratto di famiglia di fianco al poster del film. Nell’attesa, su Spotify è già presente una playlist di Natale, con tutti i brani più iconici tratti dai classici del periodo.

Mamma, ho perso l’aereo, diretto da Chris Columbus, è ben di più di un semplice film: è quasi un rito collettivo. Un fenomeno pop che è diventato simbolo degli anni 90 e che si è portato a casa due candidature agli Oscar e altrettante ai Golden Globe.

La stessa magia anche a 35 anni di distanza

Le prevendite per assicurarsi un biglietto aprono il 10 novembre. Lo stesso giorno in cui, nel 1990, Mamma, ho perso l’aereo debuttava a Chicago. Anche dopo tutto questo tempo, il piccolo Kevin rimane una metafora di un Natale che, grazie a ingegno e tenerezza, non si arrende mai.

Ma che Natale sarebbe senza musica? La colonna sonora del film, creata per l’occasione dal compositore John Williams (Star Wars, E.T., Harry Potter e Indiana Jones, solo per citarne alcuni), resta una delle più iconiche e riconoscibili della storia del cinema. Bastano infatti pochissime note di Somewhere in my memory per far riaffiorare nella mente il profumo dei biscotti e il rumore di carta da regalo che si strappa. L’appuntamento è quindi chiaro e fissato: dal 4 al 10 dicembre tutti al cinema grazie a Nexo Studios per rivivere la magia natalizia di Mamma, ho perso l’aereo.

