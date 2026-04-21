Mamma Dilettante 5, Giulia De Lellis e la verità su Tony Effe: “Lui non ha avuto scelta” L’imprenditrice e conduttrice tv, mamma di Priscilla, è l’ospite della quarta puntata del podcast e vodcast condotto da Diletta Leotta: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nella quarta puntata di Mamma Dilettante 5, la conduttrice Diletta Leotta ha ospitato nel suo salotto Giulia De Lellis, mamma di Priscilla, nata l’8 ottobre 2025 dalla relazione con Tony Effe: un dono assolutamente cercato che ha trasformato la vita dell’influencer e imprenditrice romana. Ed è proprio di questa trasformazione che Giulia ha parlato con Diletta Leotta nella puntata disponibile da oggi, martedì 21 aprile, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Un’occasione durante la quale Giulia si è raccontata senza filtri, lasciandosi andare anche ad alcune rivelazioni sulla nascita della piccola Priscilla: ecco cosa ha raccontato.

Giulia De Lellis a Mamma Dilettante 5: "Tony Effe? Non ha avuto scelta"

Il racconto di Giulia De Lellis a Mamma Dilettante è iniziato proprio dal giorno del parto, con un aneddoto particolare sul compagno Tony Effe. "All’inizio ha avuto dei dubbi se assistere al parto o meno, ma gli ho detto: ‘Non è un’opzione, io posso scegliere di partorire o no? No, io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino!’ E infatti mi è stato vicino. Non ha avuto scelta. E lui da lì ovviamente poi ha dormito con me e la bimba i giorni dopo. Le ha dato lui il primo biberon, lui le ha cambiato il primo pannolino, lui ha fatto il primo bagnetto", ha rivelato Giulia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vera rivelazione è arrivata però quando Diletta Leotta ha chiesto a Giulia se si fosse innamorata ancora di più vedendo Tony Effe in versione papà. La risposta della conduttrice romana è stata immediata: "Sì, è una cosa proprio inspiegabile. Se prima magari, quando eravamo fidanzati e basta, c’era il giorno che mi faceva innervosire e potevo anche pensare lontanamente di non averlo più nella mia vita, per un capriccio o una giornata in cui mi rodeva, oggi per me non è più un’opzione. Lui è fondamentale, non mi immagino più la mia vita senza di lui". Una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti.

Ma nel corso dell’intervista, Giulia ha raccontato anche come la piccola Priscilla sia stata assolutamente voluta, cercata e desiderata. "Dopo neanche un anno che stavamo insieme abbiamo cercato Priscilla e io sono rimasta incinta volutamente. Quindi in realtà non stavamo insieme da una vita, però ci conosciamo da tanto e ce lo siamo sentiti subito. […] Quando siamo andati a convivere e abbiamo preso casa, ci siamo sistemati un attimino e abbiamo iniziato a provarci. Poi è arrivata una bimba che desideravamo da morire".

Mamma Dilettante, Giulia De Lellis e il desiderio di matrimonio

Nel corso della chiacchierata con Diletta Leotta, Giulia ha poi scherzosamente rivelato di aver pensato a un piano per sposare Tony Effe anche senza il suo consenso. "Adesso facciamo il battesimo di Priscilla e gli ho chiesto: ‘Come chiamiamo il nostro tavolo?’. E lui mi fa: ‘Lo chiamiamo Gli Sposi così ti levi questa fissazione!’. Ma non basta chiamare il nostro tavolo gli sposi… stavo pensando che mi potrei vestire di bianco così magari faccio una furbata e faccio una sorta di celebrazione, però non mi sembra giusto ingannarlo così. Ci avevo pensato, ti dico la verità, fare due in uno al battesimo di Priscilla… era carino, no?", ha ammesso Giulia, sottolineando il suo grande desiderio di convolare a nozze con il compagno. Tutto questo e molto di più nella nuova puntata di Mamma Dilettante 5.

Potrebbe interessarti anche