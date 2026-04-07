Mamma Dilettante 5, Bianca Balti e la rivelazione a Diletta Leotta: “Mi vergognavo” Nella seconda puntata del podcast, Diletta Leotta ha ospitato la top model italiana che, come sempre, si è raccontata senza filtri: ecco cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Nella seconda puntata di Mamma Dilettante 5, condotta da Diletta Leotta e disponibile da oggi sulle principali piattaforme streaming e sul canale YouTube ufficiale, Bianca Balti ha regalato al pubblico una delle conversazioni più intense e sincere della stagione. La top model italiana ha infatti parlato senza filtri di paure, insicurezze e di quella strana sensazione che per anni l’ha accompagnata ogni volta che qualcuno le chiedeva che lavoro facesse. Ecco nel dettaglio cosa ha rivelato.

Bianca Balti a Mamma Dilettante 5: "Mi vergognavo"

Tra i momenti più sorprendenti del secondo episodio di Mamma Dilettante 5 c’è la confessione di Bianca Balti sul rapporto con la sua professione. Un lavoro che l’ha portata sulle passerelle di tutto il mondo, ma che per diversi anni lei stessa ha faticato ad affermare con orgoglio. "Per me è sempre stato quasi una vergogna dire che facevo la modella", ha ammesso davanti a una Diletta Leotta visibilmente colpita.

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"Quando ero piccolina si diceva spesso: ‘Da grande voglio fare la modella’, hai presente? – ha quindi aggiunto Bianca Balti – Non so se fosse il richiamo a qualche pubblicità o altro. Ecco quella era un po’ una risposta ‘da stupidina’. Per cui quando la gente mi chiedeva: ‘Che lavoro fai?’, e io dovevo dire: ‘Faccio la modella’ mi sembrava quasi di dire che sono una cretina e che non avessi nessun merito, diciamo". Una percezione che stride con la realtà di una carriera straordinaria e con la figura pubblica che Bianca Balti rappresenta oggi: donna di grande forza ed eleganza, che ha attraversato la malattia, le dipendenze e le difficoltà personali riemergendo ogni volta più forte di prima.

Mamma Dilettante 5, Bianca Balti: Victoria’s Secret e la paura per le figlie

Nel corso della chiacchierata con Diletta Leotta, la bella Bianca Balti ha anche raccontato un particolare aneddoto legato alla celebre sfilata di Victoria’s Secret. "Lo scorso anno, siccome adesso la moda ha molta inclusività e la sfilata di Victoria’s Secret era ad ottobre, che è il mese della prevenzione del tumore al seno, ho pensato: ‘A questa età, cos’ho da perdere? Scrivo a Victoria’s Secret!’. E infatti gli ho proprio scritto io e ho fatto anche scrivere dai miei manager una lettera con le motivazioni per cui mi dovevano prendere. Questa lettera era incentrata sul fatto che tantissime donne hanno il tumore al seno nella loro vita, o il tumore in generale. Quindi mi sono detta: ‘Figa sono figa, per cui mettetemi un bel reggiseno, una mutandina e fatemi sfilare!’. Così almeno mandiamo un messaggio positivo e anche a chi ha vissuto un tumore, e magari ha cicatrici come me, si sente rappresentata. E invece niente, non è stato recepito questo messaggio".

Ma, al di là delle scelte di moda, è proprio sul tema della malattia che Bianca tocca le corde più profonde. Alla domanda di Diletta: "È stata la paura di morire che ti ha fatto capire l’importanza di determinate responsabilità?", la risposta è stata immediata e commovente: "Sì, ho capito che se io lasciassi le cose finanziariamente più in ordine per le mie bambine, se dovesse ritornarmi una recidiva o qualsiasi altra cosa, io sarei più tranquilla, perché la mia paura di morire è solo legata alle mie figlie. Mi viene da piangere e mi emoziona pensarle tristi perché la mamma è morta, ecco". Una dichiarazione d’amore potente che dice tutto sulla donna che Bianca Balti è diventata.

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