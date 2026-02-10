Malika Ayane a Sanremo 2026: “Innamorata pazza”, poi la bordata al Festival e il nuovo album La cantante, che parteciperà alla kermesse con il brano “Animali notturni”, si è racconta lasciandosi andare anche a una frecciata leggermente polemica.

Malika Ayane è una delle voci più raffinate e riconoscibili della scena musicale italiana e negli anni ha già affrontato più volte anche l’emozionante palco dell’Ariston, partecipando al Festival di Sanremo ben cinque volte con i brani Come foglie, Ricomincio da qui, E se poi, Adesso e qui (nostalgico presente) e Ti piaci così. Tra sole due settimane, la cantante tornerà dunque a Sanremo per la sesta volta con il brano Animali notturni di cui lei stessa si è detta "innamorata pazza", senza tralasciare, però, anche una leggera bordata proprio a questa edizione del Festival: ecco cosa ha detto.

Malika Ayane, bordata al Festival 2026: "Le donne a Sanremo con il contagocce"

Malika Ayane si prepara dunque a tornare al Festival di Sanremo per la sesta volta, soprattutto dopo la sua ultima presenza sul palco dell’Ariston avvenuta nel 2021 quando, a causa del Covid, il Festival si era svolto senza pubblico in sala. "Era quello in cui non c’era nessuno in platea: per quello dico che ho fatto 4 Sanremo e mezzo, quindi quello di quest’anno vale 1 e mezzo. Quella del 2021 è stata un’esperienza forte che mi ha rimesso a fuoco sul valore delle cose", ha rivelato la cantante al Corriere della Sera.

Il Festival di quest’anno assume dunque ancora più valore per Malika, la quale si è però detta delusa della presenza di donne in gara sempre minore rispetto a quella degli uomini. "Aspetto il momento in cui non si conteranno più le donne con il contagocce", ha sottolineato, per poi raccontare i suoi prossimi progetti musicali. "Ho scritto molte canzoni con amici e con sconosciuti che sono poi diventati amici. Non so esattamente che album sarà ma uscirà per l’autunno, anche perché ci vuole un disco nuovo per il tour perché con il passato, mi hanno detto una volta, ci si fa il sugo".

Animali notturni, Mailka Ayane "innamorata pazza" del suo brano sanremese

Prima del nuovo album e del tour che la vedrà impegnata per un po’ di tempo, il prossimo impegno di Malika inizierà proprio il 24 febbraio a Sanremo 2026, dove porterà il brano Animali notturni, raccontato proprio da lei tra le pagine di FQ Magazine in questo modo: "Animali notturni è il racconto di alcune emozioni, di un modo di vivere l’amore che magari risponde un po’ di più al punto della vita in cui mi trovo. […] La canzone è nata prima di me, nel senso che io sono arrivata quando tutta la parte musicale e produttiva era già fatta in buona parte e mi sono innamorata. Non c ‘è cosa più straordinaria di incontrare un brano di cui ci si innamora senza averla partorita per prima, perché vuol dire che sarà speciale, perché se lo è stato per me lo sarà, mi auguro, il più possibile, anche per chi l’ascolterà dopo".

