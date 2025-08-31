Su Mediaset Infinity c’è un film da capogiro con Monica Bellucci: le scene hot sono entrate nella storia del cinema Disponibile in streaming il film cult che ha fatto sognare intere generazioni: il fascino inarrestabile di una giovane Monica Bellucci vi lascerà senza parole.

E’ uno dei film cult che in molti ricorderanno e che, nonostante siano passati 25 anni, non hanno dimenticato. Adesso è disponibile su Mediaset Infinity Malèna, la pellicola con protagonista Monica Bellucci, che ha fatto sognare milioni di uomini per la sua sensualità travolgente. Al centro della storia c’è la folle passione di un ragazzino (che scopre la sessualità), attratto da questa donna (Bellucci) considerata la più bella del Paese. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Trama e cast di Malena, il film con Monica Bellucci

Malèna, diretto da Giuseppe Tornatore nel 2000, è uno dei film cult che ha fatto la storia del cinema italiano. E’ ambientato nella Sicilia del 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia segue Renato Amoroso, un ragazzo di tredici anni di Castelcuto, la cui vita cambia con l’arrivo di Malèna Scordia (Monica Bellucci), una donna bellissima e misteriosa. Moglie di un soldato al fronte, Malèna diventa subito oggetto di desiderio per gli uomini e di invidia e pettegolezzi tra le donne del paese. Renato sviluppa un’ossessione per lei, osservandola da lontano e sognandola, senza comprendere del tutto le difficoltà che Malèna affronta a causa dell’ostilità della comunità. Con il marito dato per morto e senza alcun sostegno, Malèna si ritrova sola e costretta a fare scelte difficili per sopravvivere, diventando bersaglio di una società patriarcale che la giudica e la emargina.

Il punto forte della pellicola, è sicuramente il cast, composto dai seguenti attori: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Gilberto Idonea, Angelo Pellegrino, Lucia Sardo, Franco Catalano, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Maria Terranova, Antonello Puglisi, Emanuele Gullotto, Paola Pace, Vitalba Andrea, Claudia Muzii, Domenico Gennaro, Gabriella Di Luzio, Pippo Provvidenti, Elisa Morucci, Pippo Pattavina, Gianluca Guarrera, Michel Daniel Bramanti, Giuseppe Zizzo, Totò Borgese, Conchita Puglisi, Noemi Giarratana, Daniele Arena, Giovanni Litrico.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Malèna, ideato da Luciano Vincenzoni e sceneggiato da Giuseppe Tornatore, vede Monica Bellucci nel ruolo protagonista, la quale è riuscita ad esprimere le giuste emozioni con grande intensità. Girato in diverse località siciliane, il film è arricchito dalla colonna sonora di Ennio Morricone. Presentato a Cannes nel 2000, ha ottenuto due nomination agli Oscar e vari premi, ma ha anche suscitato dibattiti su sessualità e morale. Tuttavia, rimane un’opera emozionante che ha consolidato la carriera di Bellucci e il talento di Tornatore.

La pellicola è disponibile in streaming su Apple TV e Prime Video, ma potrete vederlo anche su Mediaset Infinity.

