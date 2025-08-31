Su Mediaset Infinity c’è un film da capogiro con Monica Bellucci: le scene hot sono entrate nella storia del cinema
Disponibile in streaming il film cult che ha fatto sognare intere generazioni: il fascino inarrestabile di una giovane Monica Bellucci vi lascerà senza parole.
E’ uno dei film cult che in molti ricorderanno e che, nonostante siano passati 25 anni, non hanno dimenticato. Adesso è disponibile su Mediaset Infinity Malèna, la pellicola con protagonista Monica Bellucci, che ha fatto sognare milioni di uomini per la sua sensualità travolgente. Al centro della storia c’è la folle passione di un ragazzino (che scopre la sessualità), attratto da questa donna (Bellucci) considerata la più bella del Paese. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.
Trama e cast di Malena, il film con Monica Bellucci
Malèna, diretto da Giuseppe Tornatore nel 2000, è uno dei film cult che ha fatto la storia del cinema italiano. E’ ambientato nella Sicilia del 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia segue Renato Amoroso, un ragazzo di tredici anni di Castelcuto, la cui vita cambia con l’arrivo di Malèna Scordia (Monica Bellucci), una donna bellissima e misteriosa. Moglie di un soldato al fronte, Malèna diventa subito oggetto di desiderio per gli uomini e di invidia e pettegolezzi tra le donne del paese. Renato sviluppa un’ossessione per lei, osservandola da lontano e sognandola, senza comprendere del tutto le difficoltà che Malèna affronta a causa dell’ostilità della comunità. Con il marito dato per morto e senza alcun sostegno, Malèna si ritrova sola e costretta a fare scelte difficili per sopravvivere, diventando bersaglio di una società patriarcale che la giudica e la emargina.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il punto forte della pellicola, è sicuramente il cast, composto dai seguenti attori: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Gilberto Idonea, Angelo Pellegrino, Lucia Sardo, Franco Catalano, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Maria Terranova, Antonello Puglisi, Emanuele Gullotto, Paola Pace, Vitalba Andrea, Claudia Muzii, Domenico Gennaro, Gabriella Di Luzio, Pippo Provvidenti, Elisa Morucci, Pippo Pattavina, Gianluca Guarrera, Michel Daniel Bramanti, Giuseppe Zizzo, Totò Borgese, Conchita Puglisi, Noemi Giarratana, Daniele Arena, Giovanni Litrico.
Curiosità sul film e dove vederlo in streaming
Malèna, ideato da Luciano Vincenzoni e sceneggiato da Giuseppe Tornatore, vede Monica Bellucci nel ruolo protagonista, la quale è riuscita ad esprimere le giuste emozioni con grande intensità. Girato in diverse località siciliane, il film è arricchito dalla colonna sonora di Ennio Morricone. Presentato a Cannes nel 2000, ha ottenuto due nomination agli Oscar e vari premi, ma ha anche suscitato dibattiti su sessualità e morale. Tuttavia, rimane un’opera emozionante che ha consolidato la carriera di Bellucci e il talento di Tornatore.
La pellicola è disponibile in streaming su Apple TV e Prime Video, ma potrete vederlo anche su Mediaset Infinity.
Potrebbe interessarti anche
Monica Bellucci di nuovo sul set (in Sicilia) con Guadagnino: dopo Malèna è un’aristocratica disillusa nel film “Ketticè”
L'attrice e compagna di Tim Burton è impegnata nelle riprese della nuova pellicola d...
Monica Bellucci torna al cinema mentre i social criticano la figlia Deva: "Raccomandata"
L'attrice italiana sarà tra i protagonisti di tre nuovi, attesissimi, film, ma il mo...
Monica Bellucci dà scandalo con un ragazzo (troppo) giovane
Tanti dettagli poco noti sul film Malena, a cominciare dall'iconico regista Tornator...
Alla luce del sole, Luca Zingaretti su RaiPlay con un film osannato dalla critica ma snobbato dal pubblico (e che dovete vedere)
L'attore siciliano interpreta don Pino Puglisi in Alla luce del sole, tratto dalla s...
Monica Maggioni si dimette dalla Rai dopo 33 anni: resterà come autrice. Chi la sostituisce
La giornalista rinuncia al ruolo di direttrice dell’offerta informativa: l’accordo c...
Pippo Baudo, l’ultimo saluto: oggi i funerali (e il tributo Rai), dove vederli in tv
Oggi mercoledì 20 agosto 2025 andrà in onda in diretta da Militello in Val di Catani...
È morto Terence Stamp, leggenda di Superman e Priscilla: i suoi film imperdibili e dove guardarli in streaming
Dalla nomination all’Oscar con Billy Budd al cult Priscilla, fino a Fellini e Lucas:...
Su Raiplay un film potente con Elodie: la storia vera che ha portato una pioggia di premi e riconoscimenti anche a Venezia
Una meravigliosa e seducente Elodie esplora l’amore e la vendetta tra famiglie mafio...