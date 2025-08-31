Trova nel Magazine
Libero Magazine

Su Mediaset Infinity c’è un film da capogiro con Monica Bellucci: le scene hot sono entrate nella storia del cinema

Disponibile in streaming il film cult che ha fatto sognare intere generazioni: il fascino inarrestabile di una giovane Monica Bellucci vi lascerà senza parole.

Melania Fiata

Melania Fiata

Giornalista

Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ uno dei film cult che in molti ricorderanno e che, nonostante siano passati 25 anni, non hanno dimenticato. Adesso è disponibile su Mediaset Infinity Malèna, la pellicola con protagonista Monica Bellucci, che ha fatto sognare milioni di uomini per la sua sensualità travolgente. Al centro della storia c’è la folle passione di un ragazzino (che scopre la sessualità), attratto da questa donna (Bellucci) considerata la più bella del Paese. Ma vediamo nello specifico tutti i dettagli.

Trama e cast di Malena, il film con Monica Bellucci

Malèna, diretto da Giuseppe Tornatore nel 2000, è uno dei film cult che ha fatto la storia del cinema italiano. E’ ambientato nella Sicilia del 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. La storia segue Renato Amoroso, un ragazzo di tredici anni di Castelcuto, la cui vita cambia con l’arrivo di Malèna Scordia (Monica Bellucci), una donna bellissima e misteriosa. Moglie di un soldato al fronte, Malèna diventa subito oggetto di desiderio per gli uomini e di invidia e pettegolezzi tra le donne del paese. Renato sviluppa un’ossessione per lei, osservandola da lontano e sognandola, senza comprendere del tutto le difficoltà che Malèna affronta a causa dell’ostilità della comunità. Con il marito dato per morto e senza alcun sostegno, Malèna si ritrova sola e costretta a fare scelte difficili per sopravvivere, diventando bersaglio di una società patriarcale che la giudica e la emargina.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il punto forte della pellicola, è sicuramente il cast, composto dai seguenti attori: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro, Luciano Federico, Matilde Piana, Pietro Notarianni, Gaetano Aronica, Gilberto Idonea, Angelo Pellegrino, Lucia Sardo, Franco Catalano, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Maria Terranova, Antonello Puglisi, Emanuele Gullotto, Paola Pace, Vitalba Andrea, Claudia Muzii, Domenico Gennaro, Gabriella Di Luzio, Pippo Provvidenti, Elisa Morucci, Pippo Pattavina, Gianluca Guarrera, Michel Daniel Bramanti, Giuseppe Zizzo, Totò Borgese, Conchita Puglisi, Noemi Giarratana, Daniele Arena, Giovanni Litrico.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Malèna, ideato da Luciano Vincenzoni e sceneggiato da Giuseppe Tornatore, vede Monica Bellucci nel ruolo protagonista, la quale è riuscita ad esprimere le giuste emozioni con grande intensità. Girato in diverse località siciliane, il film è arricchito dalla colonna sonora di Ennio Morricone. Presentato a Cannes nel 2000, ha ottenuto due nomination agli Oscar e vari premi, ma ha anche suscitato dibattiti su sessualità e morale. Tuttavia, rimane un’opera emozionante che ha consolidato la carriera di Bellucci e il talento di Tornatore.

La pellicola è disponibile in streaming su Apple TV e Prime Video, ma potrete vederlo anche su Mediaset Infinity.

Potrebbe interessarti anche

Monica Bellucci

Monica Bellucci di nuovo sul set (in Sicilia) con Guadagnino: dopo Malèna è un’aristocratica disillusa nel film “Ketticè”

L'attrice e compagna di Tim Burton è impegnata nelle riprese della nuova pellicola d...
Monica Bellucci e Deva Cassel

Monica Bellucci torna al cinema mentre i social criticano la figlia Deva: "Raccomandata"

L'attrice italiana sarà tra i protagonisti di tre nuovi, attesissimi, film, ma il mo...
Monica Bellucci

Monica Bellucci dà scandalo con un ragazzo (troppo) giovane

Tanti dettagli poco noti sul film Malena, a cominciare dall'iconico regista Tornator...
Luca Zingaretti in streaming su RaiPlay con Alla luce del sole

Alla luce del sole, Luca Zingaretti su RaiPlay con un film osannato dalla critica ma snobbato dal pubblico (e che dovete vedere)

L'attore siciliano interpreta don Pino Puglisi in Alla luce del sole, tratto dalla s...
Monica Maggioni

Monica Maggioni si dimette dalla Rai dopo 33 anni: resterà come autrice. Chi la sostituisce

La giornalista rinuncia al ruolo di direttrice dell’offerta informativa: l’accordo c...
Pippo Baudo

Pippo Baudo, l’ultimo saluto: oggi i funerali (e il tributo Rai), dove vederli in tv

Oggi mercoledì 20 agosto 2025 andrà in onda in diretta da Militello in Val di Catani...
E' morto l'attore Terence Stamp, dove vedere i suoi film in streaming

È morto Terence Stamp, leggenda di Superman e Priscilla: i suoi film imperdibili e dove guardarli in streaming

Dalla nomination all’Oscar con Billy Budd al cult Priscilla, fino a Fellini e Lucas:...
Ti Mangio Il Cuore, in streaming su RaiPlay il film con Elodie

Su Raiplay un film potente con Elodie: la storia vera che ha portato una pioggia di premi e riconoscimenti anche a Venezia

Una meravigliosa e seducente Elodie esplora l’amore e la vendetta tra famiglie mafio...
Katia Ricciarelli

Pippo Baudo, l’amarezza di Katia Ricciarelli: “Nessuno mi ha detto che era morto, Mara Venier mi ha aiutato”. Il retroscena sul funerale

L’ex soprano e moglie del conduttore scomparso all’età di 89 anni si è sfogata dopo ...

Personaggi

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Il conduttore Pippo Baudo

Pippo Baudo
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso
Tosca

Tosca

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963