Malcolm è tornato (ed è ancora un caos): scene folli nella reunion della famiglia più pazza della TV Malcom sta per tornare e la reunion con la sua famiglia, dopo 10 anni, sarà un vero e proprio caos: ecco il trailer ufficiale di Malcolm: che vita!

È finalmente disponibile il trailer ufficiale di Malcolm: che vita!, l’attesa serie revival che segna il ritorno di una delle sit-com più amate di sempre. La miniserie, composta da quattro episodi, debutterà il 10 aprile su Disney+ in Italia (e su Hulu negli Stati Uniti).

Malcolm: che vita!, il trailer anticipa un vero e proprio caos

Dopo aver passato oltre dieci anni cercando di proteggere se stesso e sua figlia dalle follie della propria famiglia, Malcolm viene trascinato nuovamente nel loro caos. L’occasione è la festa per il quarantesimo anniversario di matrimonio di Hal e Lois, che esigono la sua presenza a ogni costo. Cosa potrà mai accadere in un’occasione tanto gioiosa? Il trailer ce ne regala un anticipo…

Il revival vede la partecipazione dello storico cast originale al completo: Bryan Cranston (Hal) e Jane Kaczmarek (Lois), Frankie Muniz (Malcolm), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), Emy Coligado (Piama) A loro si uniscono dei nuovi personaggi che espandono la famiglia: Keeley Karsten è Leah, la figlia di Malcolm; Kiana Madeira è Tristan, la fidanzata di Malcolm; Caleb Ellsworth-Clark nel ruolo di Dewey (sostituendo così l’attore originale Erik Per Sullivan).

Linwood Boomer, creatore della serie, firma la sceneggiatura, mentre Ken Kwapis dirige tutti i quattro episodi. Tra i produttori esecutivi spicca lo stesso Bryan Cranston.

Dove vedere tutti gli episodio della serie

Se desiderate guardare la serie originale o comunque fare un ripasso prima del 10 aprile, tutte le stagioni (per un totale di 151 episodi) sono già disponibili in streaming su Disney+. Ricordiamo infine che la prima stagione di Malcolm (titolo originale Malcolm in the Middle), andata in onda originariamente tra il 2000 e il 2001, introduce la caotica vita del protagonista, un bambino di 9 anni (nella prima stagione) con un quoziente intellettivo geniale, che cerca di sopravvivere alla sua eccentrica e disfunzionale famiglia.

